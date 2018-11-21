Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

İddianamede, sanığın Yargıtay üyesi seçildikten sonra Yargıtay Divan üyeliği yaptığı, daireler arasındaki iş bölümünün belirlenmesinde etkin rol oynadığı, yapı mensubu Yargıtay üyelerinin görev dağılımı ve iş bölümünün yapı tarafından belirlenmesinin sağlandığı anlatıldı. Sanığın böylece Yargıtayda üst düzey görevler üstlendiği, örgütün yargıyı ele geçirmesinde aktif rol aldığı aktarılan iddianamede, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, stratejisi, amaçları doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği, talimat verme konumunda yönetici pozisyonunda olduğu kaydedildi.

"Örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan yargılanan Özdemir ile avukatı Gökhan Günaydın'ın katıldığı duruşmada sanık hakkında ifade veren tanıklar dinlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Tanık olarak ifade veren eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, duruşmaya tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Okur, 2010 HSYK seçiminin ardından Yargıtay ve Danıştaya 2011'deki üye seçimi için eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'nın evinde yapılan toplantıya, kurul üyelerinin yanı sıra Özdemir'in de arasında bulunduğu Yargıtay tetkik hakimlerinin katıldığını söyledi. Okur, buna itiraz etmesi üzerine Özdemir ve diğer tetkik hakimlerinin, "Yargıtaydan aday olacakları iyi tanıdıkları, liyakatları konusunda bilgi vermek üzere toplantıya çağrıldıkları"nın söylendiğini kaydetti.

Okur, cemaat mensupları tarafından Yargıtaya üye seçilmesi için hazırlanan 80 kişilik listede Muzaffer Özdemir'in de isminin bulunduğunu söyledi.

Sanığın sorusu üzerine İbrahim Okur, Özdemir'in bu toplantıda, şu an görevde bulunan bazı yüksek yargıçlarla ilgili de olumlu görüş bildirdiğini ifade etti.

Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem de sanığı cemaat mensubu olarak bildiğini, Yargıtaya 2011'deki üye seçimi için Mehmet Kaya'nın evinde yapılan toplantıya, Yargıtay tetkik hakimi olmasına rağmen sanığın da katıldığını belirtti.