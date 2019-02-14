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Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 14:17 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, tutuksuz sanık eski Yargıtay üyesi İlyas Altan hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, sanık avukatı ve yakınları katıldı.

Duruşmada, sanık hakkında ifade veren tanıklar dinlendi.

Eski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Özçelik, sanığın örgüt mensubu olduğu yönünde duyumu bulunduğunu ancak somut bilgisinin olmadığını söyledi.

Eski Yargıtay üyesi Günal Akyol da sanık Altan ile 1990'lı yıllarda örgütün sohbet toplantılarına katıldığını, sonrasıyla ilgili bilgisinin bulunmadığını belirtti.

Altan'ın, Yargıtay üyesi seçildikten sonra da yapıyla hareket ettiğini düşündüğünü aktaran Akyol, ancak somut bilgi ve görgüsünün bulunmadığını kaydetti.

Sanık Altan ise tanık beyanlarının somut delil içermediğini öne sürerek reddetti.

Mahkeme heyeti, gelecek duruşmada bazı tanıkların dinlenmesine, tutuksuz sanık hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

- Diğer sanık Gürtekin'in davası

Yargıtay 9. Ceza Dairesindeki duruşmada daha sonra eski Yargıtay üyesi tutuksuz sanık Eray Gürtekin yeniden hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya, sanık Gürtekin ve yakınları ile avukatı katıldı.

Duruşmada, eski Yargıtay üyesi İlhami Dal tanık olarak dinlendi.

Dal, sanığı Yargıtaya gelmeden önce tanımadığını, o dönemki adıyla "örgüt mensubu" olduğu yönünde duyumları bulunduğunu, ancak somut bir bilgisinin olmadığını söyledi.

Mahkeme heyetinin soruları üzerine İlhami Dal, sanığın himmet verdiği, örgüt toplantılarına katıldığı, örgüt mensupları için oy istediği yönünde bir bilgisinin bulunmadığını ifade etti.

Duruşmada, daha sonra gelen bilgi ve belgeler okundu.

Sanığın, Atatürk Havalimanı'nda örgütün sivil imamlarından bir kişiyle baz çakışması bulunduğu tespit edildi.

Sanık Gürtekin, Yargıtayın Fransa'ya yaptığı resmi gezi kapsamında, şu an hala görevde bulunan bazı Yargıtay üyeleriyle bu ülkeye gittiğini, belirtilen tarihin de bu geziye denk geldiğini savundu.

Mahkeme heyeti, gelecek duruşmada bazı tanıkların dinlenmesine, tutuksuz sanık hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

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