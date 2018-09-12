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Eski yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davada, ilk mütalaa verildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HSYK Üyesi Şaban Işık'a, terör örgütü üyeliğinden 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 19:28 | Son Güncelleme

Eski yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davada, ilk mütalaa verildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HSYK Üyesi Şaban Işık'a, terör örgütü üyeliğinden 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.


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