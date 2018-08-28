Eski yüksek yargı üyesine tahliye

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Danıştay üyesi Mesut Güngör, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, sanık Güngör'ün avukatı ve yakınları da katıldı.

Duruşmada sanık hakkında ifade veren tanıklar dinlendi.

Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem, sanığı 1993'te Edirne'ye kura çektiğinde tanıdığını, burada kalacak yeri olmadığı için bir süre sanık Güngör ile kendilerinde önce bu şehirde görev yapan Mustafa Dinç'in evinde kaldığını anlattı. Erdem, bu sürede sanığın o dönem cemaat olarak bilinen örgütle bağlantısını görmediğini söyledi.

Sanığın Danıştaya üye seçilinceye kadar yapıyla bağlantısı konusunda somut bilgi sahibi olmadığını ifade eden Erdem, çok iyi karar yazması ve hakimliğinin iyi olması nedeniyle üye seçiminde kendisinin de sanığın seçilmesini istediğini belirtti.