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Eski yüksek yargı üyesine tahliye

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 13:12 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına devam edildi - Eski Danıştay Üyesi Mesut Güngör'ün, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Danıştay üyesi Mesut Güngör, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, sanık Güngör'ün avukatı ve yakınları da katıldı.

Duruşmada sanık hakkında ifade veren tanıklar dinlendi.

Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem, sanığı 1993'te Edirne'ye kura çektiğinde tanıdığını, burada kalacak yeri olmadığı için bir süre sanık Güngör ile kendilerinde önce bu şehirde görev yapan Mustafa Dinç'in evinde kaldığını anlattı. Erdem, bu sürede sanığın o dönem cemaat olarak bilinen örgütle bağlantısını görmediğini söyledi.

Sanığın Danıştaya üye seçilinceye kadar yapıyla bağlantısı konusunda somut bilgi sahibi olmadığını ifade eden Erdem, çok iyi karar yazması ve hakimliğinin iyi olması nedeniyle üye seçiminde kendisinin de sanığın seçilmesini istediğini belirtti.

Eski Danıştay üyesi Vahit Bektaş da, Güngör Danıştaya seçildikten sonra farklı dairelerde çalıştıklarını, dışarıdan tanıdığı kadarıyla sanığın çok çalışkan olduğunu kaydetti. Sanığı örgütle irtibatı olanlardan ziyade dönem arkadaşlarıyla gördüğünü aktaran Bektaş, "Sanığın örgütle irtibatının olabileceğini düşünüyorum ama sempati düzeyinde mi daha mı ileri bilmiyorum." dedi.

Eski Danıştay Üyesi Hamza Eyidemir ise cemaat üyelerinin baktıkları dosyalarda örgüt lehine karar aldığının konuşulduğunu, sanığın görev yaptığı Danıştay 8. Dairesinin de dershanelerle ilgili örgüt lehine karar aldığını söyledi.

Savunma için söz verilen Mesut Güngör, hukuk neyi gerektiriyorsa o doğrultuda karar verdiğini öne sürerek, farklı şekilde karar verdiği suçlamasını reddetti.

Çölyak hastalığı bulunduğunu, cezaevi koşullarında bu hastalıkla mücadele etmenin zor olduğunu ifade eden Güngör, tahliyesini talep etti.

Aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Yurt dışı çıkış yasağı konulan sanığa haftada bir en yakın kolluk birimine imza verme şartı getirilerek duruşma ertelendi.

Bu arada tahliye kararına 2 üye muhalif kaldı. Muhalefet şerhinde, sanığa ilişkin emanet kaydında 1 dolar bulunması, Bank Asya'da açılan hesaplar, Böcek Davası sanıklarından birine ait para transferi nedeniyle sanığın yargılamasının tutuklu devam etmesi gerektiği belirtildi.

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