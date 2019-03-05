HABER

Eski yüksek yargı üyesine tahliye

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 11:26 | Son Güncelleme

Eski Yargıtay üyesi İsmail İnceoğlu, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde FETÖ üyeliği suçundan yargılandığı davada, mevcut delil durumu ve sağlık sorunları nedeniyle adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Yargıtay üyesi İsmail İnceoğlu hakim karşısına çıktı.

Örgütün talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği ve örgütün çeşitli adlar altında düzenlediği toplantılarına katıldığı belirtilen İnceoğlu, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Cezaevinde sağlık sorunları yaşadığını kaydeden sanık İnceoğlu, tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilmesini istedi ve sağlık raporlarını heyete sundu.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyeti, mevcut delil durumu ve sağlık sorunları nedeniyle İnceoğlu'nun adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma, 14 Mayıs'a bırakıldı.

- Savunmalarında suçlamaları reddetmişti

İnceoğlu, önceki duruşmalarda yaptığı savunmalarında, aleyhinde ifade verenlerin beyanlarının somut veri içermediğini ve ByLock kullanmadığını öne sürmüştü.

Hayatının hiçbir döneminde cemaatle bağının bulunmadığını, Bank Asya'ya para yatırmadığını, kimseden talimat almadığını iddia eden İsmail İnceoğlu, örgütün kumpas davalarının hiçbirinde görev yapmadığını, iş mahkemesi hakimi iken Yargıtaya üye seçildiğini ve Yargıtaydaki hiçbir seçimde örgütle hareket etmediğini savunmuştu.

PARTNER Ameliyatla kadın olan trans birey tekrar erkek oldu! İşte son hali Ameliyatla kadın olan trans birey tekrar erkek oldu! İşte son hali
Gelibolu Yarımadası'nda görülen tilki ilgi odağı olduGelibolu Yarımadası'nda görülen tilki ilgi odağı oldu
Bomba imha uzmanlarının  yaşamın kıyısındaki hayatlarıBomba imha uzmanlarının  yaşamın kıyısındaki hayatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eski Yargıtay Üyesi İsmail İnceoğlu FETÖ tahliye Yargıtay 9. Ceza Dairesi

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'un en iyi turistik yerleri

İstanbul'un en iyi turistik yerleri

Dağda 4 delik açıldı! Deneme başladı

Dağda 4 delik açıldı! Deneme başladı

10 yıldır yakalanamıyordu! Polisi görünce 'Bunun bir şaka olduğunu söyleyin'

Yakalanamıyordu! Polise 'Bunun bir şaka olduğunu söyleyin' dedi

TSK duyurdu! PKK/YPG'li teröristlerce ateş açıldı

TSK duyurdu! PKK/YPG'li teröristlerce ateş açıldı

Son dakika: Ankara'da peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı var

Art arda operasyon haberleri geliyor!

Günlük burç yorumları 5 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Ay, Balık burcuna geçerken neler olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.