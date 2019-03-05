Eski yüksek yargı üyesine tahliye

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Yargıtay üyesi İsmail İnceoğlu hakim karşısına çıktı.

Örgütün talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği ve örgütün çeşitli adlar altında düzenlediği toplantılarına katıldığı belirtilen İnceoğlu, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Cezaevinde sağlık sorunları yaşadığını kaydeden sanık İnceoğlu, tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilmesini istedi ve sağlık raporlarını heyete sundu.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyeti, mevcut delil durumu ve sağlık sorunları nedeniyle İnceoğlu'nun adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma, 14 Mayıs'a bırakıldı.

- Savunmalarında suçlamaları reddetmişti

İnceoğlu, önceki duruşmalarda yaptığı savunmalarında, aleyhinde ifade verenlerin beyanlarının somut veri içermediğini ve ByLock kullanmadığını öne sürmüştü.

Hayatının hiçbir döneminde cemaatle bağının bulunmadığını, Bank Asya'ya para yatırmadığını, kimseden talimat almadığını iddia eden İsmail İnceoğlu, örgütün kumpas davalarının hiçbirinde görev yapmadığını, iş mahkemesi hakimi iken Yargıtaya üye seçildiğini ve Yargıtaydaki hiçbir seçimde örgütle hareket etmediğini savunmuştu.

