Eski yüksek yargı üyesinin tutukluluğu sürecek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, önceki celse tahliye edildikten sonra itiraz üzerine yeniden tutuklanan eski Yargıtay Üyesi Hüseyin Çolak, hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, Çolak, avukatı ve yakınları katıldı.

Duruşmada dosyaya gelen bilgi ve belgelerin okunmasının ardından, Mahkeme Başkanı Burhan Karaloğlu tarafından sanık Çolak'a bazı sorular yöneltildi.

Çolak'a, MASAK raporuna göre eşi tarafından Bank Asyada 22 Mayıs 2015'te döviz hesabı açıldığı, buraya bir miktar dolar yatırıldığı ve hesabın 20 Kasım 2015'te kapatıldığı belirtilerek, eşinin çalışıp çalışmadığı, hesaptan bilgisinin olup olmadığı soruldu.

Sanık Çolak, "Eşimle görüşeyim ama hatırladığım kadarıyla bir miktar paramız vardı, çalınmasın diye eşime verdim bankaya yatırmış." dedi.