Eski yüksek yargı üyesinin tutukluluğu sürecek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, önceki celse tahliye edildikten sonra itiraz üzerine yeniden tutuklanan eski Yargıtay Üyesi Hüseyin Çolak, hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, Çolak, avukatı ve yakınları katıldı.
Duruşmada dosyaya gelen bilgi ve belgelerin okunmasının ardından, Mahkeme Başkanı Burhan Karaloğlu tarafından sanık Çolak'a bazı sorular yöneltildi.
Çolak'a, MASAK raporuna göre eşi tarafından Bank Asyada 22 Mayıs 2015'te döviz hesabı açıldığı, buraya bir miktar dolar yatırıldığı ve hesabın 20 Kasım 2015'te kapatıldığı belirtilerek, eşinin çalışıp çalışmadığı, hesaptan bilgisinin olup olmadığı soruldu.
Sanık Çolak, "Eşimle görüşeyim ama hatırladığım kadarıyla bir miktar paramız vardı, çalınmasın diye eşime verdim bankaya yatırmış." dedi.
Eşinin parayı Bank Asyaya kendi talimatı üzerine mi yatırdığı sorusuna karşılık Çolak, buraya yatırıldığından sonradan haberinin olduğunu, o dönemde bu bankanın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilmesi nedeniyle buna karşı çıkmadığını savundu.
Çolak, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in Bank Asyaya para yatırılması talimatıyla mı böyle bir işlem gerçekleştirdiğinin sorulması üzerine, bunun söz konusu olmadığını ileri sürdü. Sanık Çolak, yönetiminin devlete geçmesi ve faizsiz olması nedeniyle Bank Asyaya para yatırdıklarını iddia etti.
Eski HSYK Üyesi Kerim Tosun'un, kendisinin sohbet toplantılarına katıldığı yönündeki beyanı hatırlatılarak, Tosun ile aralarında husumet bulunup bulunmadığı sorusuna Çolak, "Aramızda husumet olduğunu söyleyemem." karşılığını verdi.
Çolak ve avukatı, dosyada somut delil bulunmadığını, kaçma şüphesi olmadığını savunarak tahliye talebinde bulundu.
Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanığın tahliye talebini reddederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Duruşma 22 Ocak 2019'a bırakıldı.
Sanık Çolak, eski emniyet müdürü Hanefi Avcı'ya, "Devrimci Karargah Örgütü" davasında "örgüt üyelerine yardım" suçundan verilen 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını onayan eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinde yer almıştı.