Eski yüksek yargıçların yargılandığı FETÖ davasında ilk karar

Eski yüksek yargıçların Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılandığı davada ilk karar verildi. Eski Yargıtay üyesi Şuayip Şen, "FETÖ üyeliğinden" 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Yargıtay üyesi Şuayip Şen, hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, Şen ile avukatı ve yakınları katıldı.

Esas hakkındaki savunmasını yapması için söz verilen Şuayip Şen, ByLock kaydının bulunmadığını, Yargıtay üyeliği yaptığı beş yıllık sürede terörist başının ve terör örgütünün talimatını almadığını, iradesini terörist başına teslim etmediğini savundu.

Bank Asyada eşi ve kendisi adına hesabı bulunduğu iddiasını kabul eden Şen, faiz yemeyi sevmediği için eşiyle tasarruflarını Bank Asya gibi bankalara yatırdıklarını iddia etti. Sanık Şen, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in Bank Asyaya para yatırılması talimatından haberinin olmadığını da ileri sürdü.

Yargıtay üyeliği görevi boyunca örgüt üyesi olarak tehlike oluşturacak bir eylem içinde bulunmadığını, bu yöndeki bir kararda imzasının olmadığını savunan Şuayip Şen, "Bu lanet olası terör örgütünün bu derece silahlı ve tehlikeli olduğunu bildiğim nasıl iddia edilebilir?" dedi.