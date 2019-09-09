Eski Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe 15 Eylül'de defnedilecek

Mugabe, partisinin Mart 1980 seçimlerini kazanması sonrasında ülkenin ilk başbakanı oldu ve ülkenin adı Zimbabve olarak değiştirildi.

Eski İngiliz sömürgesi olan ve bağımsızlık öncesi Güney Rodezya adını taşıyan Zimbabve'yi 37 yıl yöneten Mugabe, 1924'te dünyaya geldi.

Mugabe, askeri müdahaleden bir hafta sonra görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Zimbabve Dışişleri Bakanlığı, "özgürlüğün simgesi" olarak nitelendirilen ve geçen cuma Singapore'daki bir hastanede hayatını kaybeden Mugabe'nin 15 Eylül'de ülkesinde defnedileceğini açıkladı.

Zimbabve'de 1982-1986'da Mugabe'nin eski hükümet ortağı Joshua Nkomo ve partisi Zimbabve Afrika Halkları Birliği ile yaşanan siyasi kriz, iç çatışmaya dönüştü ve çatışmalarda yaklaşık 20 bin kişi hayatını kaybetti.

Başkanlık sistemine geçilmesiyle 1987'de devlet başkanı olan Mugabe, askeri müdahaleyle yaklaşık 37 yıllık iktidarını kaybettiği 2017 yılına kadar tüm seçimleri kazanarak koltukta kalmayı başarmıştı.

Mugabe sık sık kötüleşen ekonomi, yolsuzluk iddiaları ve insan hakları ihlallerine dair eleştiri ve suçlamalarla karşı karşıya kalıyordu.

