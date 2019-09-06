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Eski Zimbabve devlet başkanı Mugabe hayatını kaybetti

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.09.2019 10:03 | Son Güncelleme

Dünyanın en yaşlı lideri olarak bilinen eski Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe, 95 yaşında hayatını kaybetti.Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Dambudzo Mnangagwa, bu sabah eski devlet başkanı Robert Mugabe’nin hayatını kaybettiğini Twitter’dan duyurdu.

Eski Zimbabve devlet başkanı Mugabe hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı lideri olarak bilinen eski Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe, 95 yaşında hayatını kaybetti.
Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Dambudzo Mnangagwa, bu sabah eski devlet başkanı Robert Mugabe’nin hayatını kaybettiğini Twitter’dan duyurdu. Mnangagwa attığı tweette, "Zimbabwe’nin kurucu babası ve eski Devlet Başkanı Robert Mugabe’nin hayatını kaybettiğini duyurmaktan üzüntü duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Mnangagwa, Mugabe’nin hayatını özgürlüğüne ve halkını güçlendirmesine adayan bir kurtuluş simgesi ve tüm Afrikalıların birleşmesini amaçlayan bir lider olduğunu söyleyerek, "Ulusumuzun ve kıtanın tarihine olan katkısı asla unutulmayacak. Ruhu ebedi barış içinde yatsın" açıklamasında bulundu.
Uzun zamandır sağlığı iyi olmayan Mugabe’nin tedavi olmak üzere sık sık gittiği Singapur’da hayatını kaybettiği düşünülüyor.
1980’de beyaz azınlık yönetiminin sona ermesinden bu yana iktidarda olan Mugabe, 2017’de gerçekleştirilen darbenin ardından istifa etmişti. İstifa etmeden önce, iktidardaki Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi partisi, Mugabe’yi liderlikten azletmiş ve yerine Mnangagwa’yı geçirmişti.

Eski Zimbabve devlet başkanı Mugabe hayatını kaybetti

Eski Zimbabve devlet başkanı Mugabe hayatını kaybetti

Eski Zimbabve devlet başkanı Mugabe hayatını kaybetti

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