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Eski Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe'nin cenazesi defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 21:18 | Son Güncelleme

Eski Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe'nin cenazesi defnedildi

Singapur'da hayatını kaybeden eski Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin cenazesi köyünde toprağa verildi.

Kanser nedeniyle 6 Eylül'de yaşamı yitiren Mugabe'nin cenazesi, ailesi ile hükümet arasında yapılan uzun görüşmelerin ardından Zimbabve'nin başkenti Harare yakınlarındaki Kutama köyünde defnedildi.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Mugabe'nin cenazesinin köyünde toprağa verilmesinden mutluluk duyulduğu ancak cenazeye katılımın beklenildiği gibi olmadığı belirtilerek "Cenazede binlerce kişi göreceğimizi düşünüyorduk. Hükümetin, Mugabe'yi kahraman gibi defnedeceğini sandık ama öyle olmadı." ifadelerine yer verildi.

Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Mugabe, 6 Eylül'de 95 yaşında hayatını kaybetmişti.

Mugabe, 2017'deki askeri müdahale sonucu yaklaşık 37 yıllık iktidarını kaybetmişti.

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