Eskiden öğretim görevlisiydi! Şimdiki mesleği herkesi şaşırttı, binlerce dolar kazanıyor

32 yaşındaki Hannah Veillet, 2020 yılının Ocak ayında yerel bir okulda öğretim görevlisi olarak çalışıyordu. İşinden istifa eden Veillet, son birkaç yılda popülerleşen yeni bir meslek edindi. OnlyFans’tan içerike üretmeye başlayan isim, kendisini “sinirli kovboy” olarak tanımlıyor. Bulduğu temanın özellikle genç çiftlerin ilgisini çektiğini dile getiren Veillet, öğretim görevlisi olarak çalıştığı dönemden daha fazla geliri çok kısa bir sürede elde ettiğini dile getirdi.

“KENDİMİ MEŞGUL ETMEK İÇİN BAŞLADIM”

Bir çocuk annesi olan Veillet, 2020 yılının Mayıs ayından beri çevrimiçi abonelik sistemiyle ilerleyen OnlyFans’ta hesap oluşturdu. Günlük olarak fotoğraflarını ve videolarını yayınlayan Veillet, her ay on binlerce dolar kazandığını belirtti.

WalesOnline'a konuşan Veillet, pandemi önceki işini durdurduktan sonra ilk kez OnlyFans'a başlamaya karar verdiğini söyledi. Veillet, “2020 yılının Şubat ayında yerel bir kuaförde güzellik işine başladı. Pandemi nedeniyle öğretim görevliliği işimden istifa etmiştim. Aktif olmayı seviyordum ve evde sıkılıyordum. Ne zaman biteceğini bilemeden evde olmak çok zordu.Kendimi meşgul etmek için başladım” dedi.

“BİR ŞEYLERİ DEĞİŞTİREN 30 YAŞIM OLDU”

Pandeminin etkisiyle getirilen koronavirüs kısıtlamalarının huzursuz hissettirdiğini belirten Veillet,OnlyFans'a içerik göndererek para kazanan insanlarla ilgili hikayeler duyduğunu ve şansını denemeye karar verdiğini söyledi. 30 yaşına girmesiyle beraber kendisinde bir şeylerin değiştiğini ifade eden Veillet, “Belki bir şeyleri değiştiren 30 yaşım oldu. Bunu yapacak özgüvene sahip değildim.” diye konuştu.

OnlyFans’taki ilk ayında Veillet, öğretim görevlisi maaşının üçe katlandığını ve o zamandan beri hayran kitlesinin büyüdüğünü söyledi. Veillet’in Instagram’da 278 bin ve TikTok’ta 85 binden fazla takipçisi bulunuyor.



