"Eskiden satın alamadığımız teknolojileri şimdi ihraç ediyoruz"

- "Türkiye, dünyadaki ilk üç uzay gücünden biri olabilirdi"

Teknolojide kırılım noktaları olduğunu ve bu noktaları "sörf dalgaları" olarak nitelendirdiğini ifade eden Bayraktar, dalganın gerisine düşmemek gerektiğini kaydetti.

İslam medeniyetinin dünyada gözünü göğe dikmiş ilk medeniyetlerden birisi olduğuna işaret eden Bayraktar, temel bilimler tarihinde Müslüman alimlerin büyük etkisinin olduğunu söyledi.

Bayraktar, Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla CVK Park Bosphorus Hotel'de düzenlenen "Beyoğlu Milli Teknoloji Buluşmaları" etkinliğine katıldı.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Kendi sınıfında dünyanın en iyi insansız hava aracını yaptık. Eskiden havacılıkta satın alamadığımız teknolojileri şimdi çok gelişmiş ülkelere ihraç ediyoruz." dedi.

Bayraktar, Nuri Demirağ'ın, Vecihi Hürkuş'un çalışmaları yok edilmemiş olsa bugün çok farklı bir noktada olunacağına dikkati çekerek, 1950'lerde ülkedeki bütün çalışmaların yok edildiğini anımsattı.

1950'den önce teknolojik anlamda ciddi girişimler olduğunu hatırlatan Bayraktar, "Nuri Demirağ dünyada havacılık daha yeni doğarken atılımlar yapıyor. Vecihi Hürkuş'tan o dönem dünyada hiç kimseden istenmeyen sertifikalar istiyorlar. Türkiye, eğer bu çalışmalar günümüze kadar uzatılacak olsaydı dünyadaki ilk 3 uzay gücünden biri olabilecekken, maalesef bu alanda geri kalmış oluyor." diye konuştu.

Bayraktar, Türkiye'nin milli insansız hava araçlarına kadar, uçaklarını dışarıdan alan, en fazla monte eden bir ülke olduğunu belirterek, Türkiye'nin savunma sanayiinde millileşme hamlelerinden önce savunma ihtiyaçlarının yüzde 85'ini yurt dışından karşıladığını söyledi.

Geçmişte insansız hava araçlarının İsrail'den alındığını fakat Türkiye'nin bugün bu alanda en gelişmiş teknolojiye sahip dünyanın sayılı ülkesi haline geldiğini ifade eden Bayraktar, teknolojide millileşme ve bağımsızlaşmanın büyük önem taşıdığını belirtti.