“Bir nesil adeta bizim ile birlikte büyüyor” Milyonfest adı altında gerçekleşen festivalleri düzenleyen firmanın sahibi olan sanatçı Umut Kuzey, konser öncesinde İHA’ya açıklamalarda bulundu. Düzenlenen festivallere çok büyük bir katılım olduğunu ifade eden Kuzey, “Başta yola çıktığımda herkesin olmayacağını düşündüğü şeyleri oldurduk ekibimle beraber. Daha sonra bunun ülkenin başka noktalarında da yapılması gerektiği kanısına vardım. Çünkü ben sadece organizasyon firması sahibi bir iş adamı değilim. Aynı zamanda bir müzisyenim. Yola çıkış hikayemde müzik ve müzik dinleyen gençler var. Dolayısıyla Şebnem ferah gibi, Duman gibi Athena gibi değerli sanatçılarımızın Anadolu’da, kendi, teknik şartlarına uygun sahne bulamadığı için çok gidemediğini biliyoruz. Oradaki gençlerin de bölgesine gelen sanatçı ile sadece müzik dinleyebildiğini biliyoruz. Ben bu hizmetin Türkiye’nin dört bir tarafında olması gerektiğini düşünerek yola çıktım. Şu an 22 ayrı ilde bu festivalleri yapıyoruz. Gençler tarafından yoğun bir katılım var. Bir nesil adeta bizim ile birlikte büyüyor” dedi.

Renkli görüntüleriyle tüm Türkiye’nin hafızasında yer eden EskiFest 2019 bugün başlıyor. Bu sene Eskişehir’de 3’üncüsü gerçekleşecek olan EskiFest 2019 kadrosunda, yerli müzik grupları ve sanatçıların yanı sıra tüm dünyada milyonlarca dinleyiciyi etkisi altına alan İsviçreli pop müzik grubu Kadebostany de var. Umut Kuzey öncülüğünde gerçekleştirilecek festival, bir kez daha Türk ve dünya müziğinin sevilen isimlerini müzikseverlerle buluşturacak. Athena’dan Manga’ya; Şebnem Ferah’tan Can Gox’a; Ceza’dan Selda Bağcan’a; Mor ve Ötesi’nden Duman’a pek çok isim Eskişehir Mola Tesislerinde sahne alacak.

“Bu festivaller gittiğimiz bölgenin kültürüne, ekonomisine de katkıda bulunuyor” Festivallerde her türlü önlemin alındığı ve bugüne kadar hiçbir sorun yaşanmadığını aktaran Umut Kuzey, “Aslına bakarsanız yaptığımız iş sıradan bir konser ya da sıradan bir iş değil. Türkiye’nin sosyokültürel yapısına da faydası olan bir iş. Çünkü yurtdışında, Avrupa’da bu tarz festivaller ile insanlar bu kültürü alıyorlar ve tamamen korunaklı bir alanda, güvenlik önlemleri alınmış, her türlü şeyi düşünülmüş, ambulansı, itfaiyesi, gıdası düşünülmüş bir alanda girip, başkasının özgürlüğünü kısıtlamadan, hep beraber eğlenip, yeni insanlar ile tanışıp, 4 günlük bir festivalin sonunda oradan mutlu bir şekilde ayrılıyorlar. Bu onlara aslına bakarsanız bir arada eğlenmeyi de öğretiyor. Eskilerde bir laf var, ‘bir insanı tanımak istiyorsan yolculuk etmelisin’. İşte bu müzik yolculuğu onların bir arada yaşayabilmesine, geleceğe bir arda adım atabilmesine bence vesile oluyor. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı sürece, ki şu ana kadar da Allah’a şükürler olsun yaşanamadı. Bu festivaller gittiğimiz bölgenin hem kültürüne, hem ekonomisine ciddi manda katkıda bulunuyor. Şartlarımız el verdiğince katılımcılarımız bizden istediği sürece Türkiye’nin başka noktalarında bu festivalleri yapmak istiyoruz” açıklamalarında bulundu.

“Bizim için dönüm noktasıdır”

Son olarak bir önceki EskiFestte yaşanan yağmur ile alakalı konuşan ve bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Umut Kuzey, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Konserlerde bölgeleri belirlerken bir sürü araştırma yapıyoruz. Eskişehir de öğrencilerin yoğun olduğu bir şehir. Türkiye’nin her tarafından öğrenci arkadaşlarımız geliyorlar. Yakın illerimiz de var Afyon gibi. Oralardan da öğrenci arkadaşlarımız gelir diye düşünüp merkez olarak burayı seçtik. Geçen sene 4-5-6 Mayıs’ta festival için duyurumuzu yaptık. İnanılmaza bir katılım oldu. Yaklaşık 7 bin kampçı vardı. Alanın içerisinde 20 bine yakın insan varken, Afyon tarafından bir bulut bütün festivali çamur altında bıraktı. Fakat çok ilginç bir şey oldu. Bizim için dönüm noktasıdır. İnsanlar o kadar yağmura, çamura rağmen gitmediler. Herkes bunu eğlenceye çevirdi. Çamurda oynadılar, birbirleriyle şakalaştılar ve birbirlerine zarar vermeden bunu yaptılar. Kendilerine poşetlerden kıyafetler yaptılar. İşin keyfini çıkardılar. Bizim amacımız zaten bu. Her türlü olumsuz şartlara rağmen insanlar kendi diledikleri hayatı yaşıyor ve yaşatabiliyor. Bu Eskifestte bizim çok hoşumuza gitti. O üç günlük festivali en güzel şekilde tamamladık ve dedik ki, bizi yalnız bırakmadınız. Allah’tan gelene hiçbir şey yapamayız. Benim inancım bu konuda yüksektir. Her şeyi yapabilirsiniz ama Allah’tan gelene çare bulamazsınız. Bu yağmur, çamura rağmen bizle beraber oldunuz, ödül olarak Eylül’de size bir tane daha koyuyorum. Festivale gelenler uygun şartlarda giriş sağlıyorum dedim. İkincisini yaptık. O da çok güzel oldu. Eskişehir bunu kaldırabilecek kültüre, görgüye sahip bir şehir, devamı da gelecek.”