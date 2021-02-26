Eskilerin bir bildiği var: Kuru elmanın bilinmeyen faydaları!

Elma kelimesini duyduğumuzda aklımıza direkt taze ve sulu olanı gelir. Bununla birlikte bazı insanlar, kurutulmuş meyvelerin taze meyveler kadar sağlıklı olmadığı konusunda yanılgıya sahiptir. Bu, gerçekten yıkılması gereken bir efsanedir. Bunun nedeni, elma gibi kurutulmuş meyvelerin de herkes için birçok sağlık yararı sağlamasıdır.
MÖ 1500'lü yıllarda çiftçiler, ağaçlardan veya asmalardan düşen meyvelerin güneşte kurutularak korunabileceğini keşfettiler ve bu meyvelerin değerini öğrenmeye başladılar.
Modern dünyada, dünyanın çeşitli bölgelerinde kurutulmuş meyveler üretilmektedir. Bu meyveler tüm kültürlerde korunur ve tüketilir. Hafif, gevrek ve lezzetli kurutulmuş elmalar bir dizi sağlık yararına sahiptir.
Kurutulmuş elma, çözünmez ve çözünür lif bakımından zengindir. Çözünür lif, kan şekeri seviyesini kontrol etmeye yardımcı olur ve ayrıca kötü kolesterol seviyelerini düşürür. Çözünmeyen lif, sindirim sağlığını iyileştirir. Kurutulmuş elmalar, hücreleri serbest radikallerin verdiği hasardan koruyan antioksidanlarla da yüklüdür. Bağışıklığı güçlendiren vitaminlerin yanı sıra demir ve kalsiyum gibi minerallere sahiptir.
Kurutulmuş elma, enerji metabolizmasını destekleyen, hormonal dengeyi iyileştiren ve beyni besleyen iki temel B vitamini içerir. Pantotenik asit (B5 vitamini) ve piridoksindir (B6 vitamini).
Pantotenik asit, vücudunuzun yediğiniz gıdalardan enerji üretmesine yardımcı olmaktan sorumludur. Hormon üretiminde de hayati önem taşır. Kurutulmuş elma, önerilen günlük vitamin alımının yaklaşık% 3'ünü içerir.
Piridoksin, proteinleri metabolize etmeye yardımcı olan ve nörotransmiterler oluşturmaya yardımcı olan bir B vitaminidir. Nörotransmiterler, beyinde beyin tepkisini ve işlevini iyileştiren kimyasal ileticilerdir. Kurutulmuş elma, önerilen günlük piridoksin alımının yaklaşık yüzde 6'sını karşılayabilir.
Lif, yemeklerden sonra kan şekeri seviyelerinizin yükselmesini önleyerek sizi tok tutar. Aynı zamanda toksinleri ve zararlı bakterileri bağırsağınızdan uzaklaştırmaya da yardımcı olur. Lif, kabızlığı da uzak tutmak için dışkınızı yumuşatır. Çözünür lif, kan şekeri seviyenizi kontrol etmekten sorumludur, çözünmeyen lif ise bağırsaklarınızı temiz tutar.
Kurutulmuş elma, özellikle polifenoller olmak üzere zengin bir antioksidan kaynağıdır. Bunlar, serbest radikallerin neden olduğu hücrelerinize verilen hasarla savaşmaya yardımcı olan maddelerdir.
Vücudunuzun bazı bölgelerinde bilmeden hücresel hasar yaşıyor olabilirsiniz. Hücresel hasarın bazı belirtileri arasında fiziksel yorgunluk, kuru, donuk cilt ve zihinsel dengesizlik yer alabilir.
Polifenoller, hasarlı hücrelerin kendilerini yenilemelerine yardımcı olan antioksidanlardır. Hücrelerden çalınan elektronları değiştirerek serbest radikalleri etkisiz hale getirebilirler. Polifenoller ayrıca vücuda giren serbest radikallerin sayısının azaltılmasına da yardımcı olur.
Kurutulmuş elmanın faydalarından biri de vücuttaki polifenol seviyelerini iyileştirmesidir. Kurutulmuş elma yemek yoluyla salınan antioksidanlar, hücrelerinizin hücresel hasarın etkileriyle başa çıkmasına yardımcı olur. Vücudunuzun hücreleri beslenecek ve kendilerini daha hızlı iyileştirmek için donatılacak, enerjide artışa, cildinizde gözle görülür bir parıltıya ve ruh halinizde ve zihinsel işlevinizde bir iyileşmeye yol açacak.
Kurutulmuş elma içerdiği mineraller sayesinde sağlığınıza yardımcı olur. Linus Pauling Enstitüsü'nün bulgularına göre, her yarım porsiyon kurutulmuş elma günlük potasyum ihtiyacınızın yüzde 4'ünü karşılıyor. Potasyum, nöronlar ve beyin aktivitesi için gerekli olan bir mineraldir. Yarım bardak kuru elma, erkeklerin günlük demir ihtiyacının yüzde 8'i ve kadınların ihtiyaç duyduğu demirin yüzde 3'ünü sağlıyor. Vücut bu demiri yeni kırmızı kan hücreleri oluşturmak için kullanır. Kırmızı kan hücreleri, hücrelere oksijen verilmesinden sorumludur. Ayrıca kurutulmuş elmalar bakır, manganez ve selenyum gibi diğer mineralleri de içerir.
Kurutulmuş elma, kuru cilt, çatlama, solukluk ve birçok kronik ve uzun süreli cilt hastalığı gibi yaygın semptomları ortadan kaldırabilir veya azaltabilir.
Kurutulmuş elmada bulunan asitler çiğneme sırasında bakterileri öldürür ve dişleri ve diş etlerini temizler. Kurutulmuş bir elmayı çiğnemek doğal bir diş fırçası kullanmak gibidir. Araştırmalar, kurutulmuş elmanın dişlerde ve diş etlerinde geride kalan yiyecek parçacıklarını temizleyebileceğini, diş çürümelerini ve diş eti hastalıklarını önleyebileceğini göstermektedir.
Kurutulmuş elmalardaki besinler dişlerin yapısını güçlendirir, diş minesini güçlendirir ve dişlerin kitle oluşturmasını engeller.
Kurutulmuş elmaları çiğnemek çene kaslarını güçlendirir. Kurutulmuş elma, antienflamatuvar etkilerinden dolayı hiçbir katkı maddesi içermeyen basit ve doğal bir gargaradır.
Kurutulmuş elmada bulunan B vitaminlerinin yanı sıra magnezyum ve fosfor ve diğer bazı elementler sinirler üzerinde sakinleştirici etkiye sahiptir. Ayrıca kurutulmuş elmanın tatlandırılması ve çiğnenmesi yüzün kas kasılmasını azaltır.
Kurutulmuş elmalar sağlık için faydalı ve lezzetli olduğu kadar, ölçülü olma kuralını da göz önünde bulundurmak gerekir. Diyabet hastaları herhangi bir kuru meyve yemeden önce doktorlarına danışmalıdır. Taze ve kurutulmuş, her ikisi de eşit miktarda enerji, vitamin, mineral ve lif sağlar, ancak kurutulmuş olan, vücudumuz ve özellikle kalbimiz üzerinde zararlı etkileri olabilecek konsantre şekerler içerir.
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