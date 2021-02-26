Eskilerin bir bildiği var: Kuru elmanın bilinmeyen faydaları!

Elma kelimesini duyduğumuzda aklımıza direkt taze ve sulu olanı gelir. Bununla birlikte bazı insanlar, kurutulmuş meyvelerin taze meyveler kadar sağlıklı olmadığı konusunda yanılgıya sahiptir. Bu, gerçekten yıkılması gereken bir efsanedir. Bunun nedeni, elma gibi kurutulmuş meyvelerin de herkes için birçok sağlık yararı sağlamasıdır. MÖ 1500'lü yıllarda çiftçiler, ağaçlardan veya asmalardan düşen meyvelerin güneşte kurutularak korunabileceğini keşfettiler ve bu meyvelerin değerini öğrenmeye başladılar. Modern dünyada, dünyanın çeşitli bölgelerinde kurutulmuş meyveler üretilmektedir. Bu meyveler tüm kültürlerde korunur ve tüketilir. Hafif, gevrek ve lezzetli kurutulmuş elmalar bir dizi sağlık yararına sahiptir. LİF ZENGİNİ Kurutulmuş elma, çözünmez ve çözünür lif bakımından zengindir. Çözünür lif, kan şekeri seviyesini kontrol etmeye yardımcı olur ve ayrıca kötü kolesterol seviyelerini düşürür. Çözünmeyen lif, sindirim sağlığını iyileştirir. Kurutulmuş elmalar, hücreleri serbest radikallerin verdiği hasardan koruyan antioksidanlarla da yüklüdür. Bağışıklığı güçlendiren vitaminlerin yanı sıra demir ve kalsiyum gibi minerallere sahiptir.

HORMONLARA VE BEYNE İYİ GELİR Kurutulmuş elma, enerji metabolizmasını destekleyen, hormonal dengeyi iyileştiren ve beyni besleyen iki temel B vitamini içerir. Pantotenik asit (B5 vitamini) ve piridoksindir (B6 vitamini). Pantotenik asit, vücudunuzun yediğiniz gıdalardan enerji üretmesine yardımcı olmaktan sorumludur. Hormon üretiminde de hayati önem taşır. Kurutulmuş elma, önerilen günlük vitamin alımının yaklaşık% 3'ünü içerir. Piridoksin, proteinleri metabolize etmeye yardımcı olan ve nörotransmiterler oluşturmaya yardımcı olan bir B vitaminidir. Nörotransmiterler, beyinde beyin tepkisini ve işlevini iyileştiren kimyasal ileticilerdir. Kurutulmuş elma, önerilen günlük piridoksin alımının yaklaşık yüzde 6'sını karşılayabilir. KABIZLIĞI ÖNLER Lif, yemeklerden sonra kan şekeri seviyelerinizin yükselmesini önleyerek sizi tok tutar. Aynı zamanda toksinleri ve zararlı bakterileri bağırsağınızdan uzaklaştırmaya da yardımcı olur. Lif, kabızlığı da uzak tutmak için dışkınızı yumuşatır. Çözünür lif, kan şekeri seviyenizi kontrol etmekten sorumludur, çözünmeyen lif ise bağırsaklarınızı temiz tutar.

HÜCRESEL SAĞLIĞI İYİLEŞTİRİR Kurutulmuş elma, özellikle polifenoller olmak üzere zengin bir antioksidan kaynağıdır. Bunlar, serbest radikallerin neden olduğu hücrelerinize verilen hasarla savaşmaya yardımcı olan maddelerdir. Vücudunuzun bazı bölgelerinde bilmeden hücresel hasar yaşıyor olabilirsiniz. Hücresel hasarın bazı belirtileri arasında fiziksel yorgunluk, kuru, donuk cilt ve zihinsel dengesizlik yer alabilir. Polifenoller, hasarlı hücrelerin kendilerini yenilemelerine yardımcı olan antioksidanlardır. Hücrelerden çalınan elektronları değiştirerek serbest radikalleri etkisiz hale getirebilirler. Polifenoller ayrıca vücuda giren serbest radikallerin sayısının azaltılmasına da yardımcı olur. Kurutulmuş elmanın faydalarından biri de vücuttaki polifenol seviyelerini iyileştirmesidir. Kurutulmuş elma yemek yoluyla salınan antioksidanlar, hücrelerinizin hücresel hasarın etkileriyle başa çıkmasına yardımcı olur. Vücudunuzun hücreleri beslenecek ve kendilerini daha hızlı iyileştirmek için donatılacak, enerjide artışa, cildinizde gözle görülür bir parıltıya ve ruh halinizde ve zihinsel işlevinizde bir iyileşmeye yol açacak.