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Eskimo usulü balık avlıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 11:28 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü, Sibirya soğuklarının etkili olduğu son günlerde Eskimo usulü balıkçılığa ev sahipliği yapıyor - Balıkçı Atanur Dursun: - "Kazmamızı, küreğimizi malzememizi alarak yola koyuluyoruz. Bazen çok soğuk havalara denk geliyoruz, eksi 20-25 derecede burada buzu kırıyoruz" - Balıkçı Oktay Kaya: - "Hava soğuk ama bu işi severek yapıyoruz. Zaten bunun güzelliği soğuk havada yapılması. Bu işi sevdiğimiz için de zorlanmıyoruz, bu bizim ekmek davamız geçimimizi de sağlıyoruz"

CÜNEYT ÇELİK / HÜSEYİN DEMİRCİ - Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan Sibirya soğukları, Kars-Ardahan sınırları içerisinde yer alan Çıldır Gölü'nde, balıkçılara zorlu mesai yaptırıyor.

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölünde, bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tabakası 50 santimetreye ulaştı.

Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde balıkçılık yapan vatandaşlar soğuk havaya aldırış etmeden balık avlıyor. Sabahın erken saatlerinde hazırlanan balıkçılar buzla kaplı gölün üzerinde yürüyerek ağlarını bırakacakları alana geliyor.

Kazma ve küreklerle buzu kıran balıkçılar ağlarını buzul altına bırakıyor. Yaklaşık 1 hafta ağları suda kalan balıkçılar havanın güzel olduğu bir günde buz altındaki ağları çekiyor.

Baba mesleği balıkçılığı yaşatan Atanur Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çıldır Gölü kenarındaki köyde yaşadıklarını ve geçimlerini balıkçılıkla sağladıklarını söyledi.

- "Donan gölde Eskimo usülü balık avlıyoruz"

Balık avlamak için günler öncesinden hazırlık yaptıklarını anlatan Dursun, "Sabah 9-10 gibi evden çıkıyoruz, kazmamızı, küreğimizi malzememizi alarak yola koyuluyoruz. Bazen çok soğuk havalara denk geliyoruz, eksi 20-25 derecede burada buzu kırıyoruz." dedi.

Dursun, buzu kırdıktan sonra göle bırakılan ağları belli bir süre geçtikten sonra çektiklerini anlatarak, "Daha önce attığımız ağları çekiyoruz, bazen balık çıkıyor bazen çıkmıyor, nasip neyse ona göre çalışıyoruz. Havaların soğuk olması ve kış olması nedeniyle balık az geziyor. Bu nedenle de ağları 1 hafta 10 gün bekletiyoruz, aralıklarla da gelip ağları kontrol ediyoruz." diye konuştu.

Gölde yaşayan balık hakkında bilgi veren balıkçı Dursun, şunları kaydetti:

"Burada özellikle sarı balık dediğimiz tatlı su sazanı var, çok iyi bir balık. Çıldır Gölü'ndeki suyun temiz olması nedeniyle çok lezzetli bir balık. Yerli ve yabancı turistler de balığa ilgi gösteriyor, çok beğenerek tüketiyorlar. Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avlıyoruz, kazma küreklerle çalışıyoruz. Donmuş göl üzerinde çalışmak daha çok ilgi çekiyor, bundan dolayı duyanlar buraya geliyor, yabancı ülkelerden gelenler de oluyor, anlatılanları görmek için herkes buraya geliyor." ifadesini kullandı.

- "Hava soğuk ama bu işi severek yapıyoruz"

Balıkçılardan Oktay Kaya ise çocukluğundan beri balıkçılık yaptığını ifade ederek, "İşimizi severek yapıyoruz, gölde balık oranında azalma var. Dedemizden, babamızdan kalan bu mesleği yaşatmaya çalışıyoruz. Eskimo usulü çalışarak balık avlıyoruz, sadece kazma ve kürekle çalışıyoruz." dedi.

Soğuk havanın etkili olduğunu anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Hava soğuk ama bu işi severek yapıyoruz. Zaten bunun güzelliği soğuk havada yapılması. Bu işi sevdiğimiz için de zorlanmıyoruz, bu bizim ekmek davamız geçimimizi de sağlıyoruz. Yerli ve yabancı turistler çok geliyor, burada buz altında balığın avlandığını izliyor. Bizler de soğuğun içinde bu işi yapıyoruz."

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