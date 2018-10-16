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Eşkinat'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 13:07 | Son Güncelleme

"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından yargılanan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Mehmet Ekrem Eşkinat'ın beraatine karar verildi

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Mehmet Ekrem Eşkinat, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından yargılandığı davada beraat etti.

Tekirdağ 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Eşkinat ve avukatları İzzet Güneş Gürseler, Gülşen Tufan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Murat İlvan katıldı.

Eşkinat, savunmasında daha önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, suçlamaları reddetti.

Hedef göstererek kimseye hakaret etmediğini öne süren Eşkinat, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben suçsuzum. Beratımı talep ediyorum." diye konuştu.

Eşkinat'ın avukatı Gürseler de müvekkilinin mensubu olduğu partinin ilçe kongresinde hakaret etmediğini, siyasi bir değerlendirme yaptığını savundu.

Eşkinat'ın sözlerinin suç teşkil edecek bir yönü olmadığını ileri süren Gürseler, "Müvekkilim siyasi bir değerlendirme yapmıştır. Kimseye hakaret etmemiştir. Suç teşkil edecek bir beyanda bulunmamıştır. Beratini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Murat İlvan ise daha önceki beyanlarını tekrarladıklarını belirtti.

Mahkeme, isnat edilen suçların yasal zemini oluşmadığı gerekçesiyle Eşkinat'ın beratine karar verdi.

- Olay

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat hakkında 23 Ekim 2017'de CHP Süleymanpaşa İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşma nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından soruşturma başlatılmış ve kamu davası açılmıştı.

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