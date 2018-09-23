"Eskinin kuru yemişi çedeneli kavurga" için tanıtım atağı

ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat Belediyesince, çedene ile buğdayın tandırda kavrulup karıştırılmasıyla elde edilen "çedeneli kavurga"nın tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla ikramlık ve hediyelik kavurga üretiliyor.

Köylerde yufka ekmek yapan kadınların, gün sonunda sacı ters çevirerek yaptıkları "çedeneli kavurga" dinlenirken tüketilen ve misafirlere ikram edilen farklı çerezlik lezzetler arasında yer alıyor.

Yapımının zahmetsiz, maliyetinin de düşük olması dolayısıyla tercih edilen kavurga için özellikle "Sarı Bursa" cinsi buğday kullanılıyor.

Kalburdan elenerek irileri seçilen buğday, yıkanıp temizlendikten sonra tandırda yakılan ateşte ters çevrilen sacda 10-15 dakika pişiriliyor.

Daha sonra ıslatılıp tuzlanan ve kavrulan çedene ile buğdayın harmanlanmasıyla "çedeneli kavurga" elde ediliyor.

Son yıllarda unutulmaya yüz tutsa da Yozgat ve yöresindeki bazı köylerde halen yapılan "çedeneli kavurga" vazgeçilmez lezzetler arasında yer almayı sürdürüyor.

Yozgat Belediyesi de belediyeye ait aşevinde yaptırdığı yıllık yaklaşık 600 kilogram kavurgayı, konaklara gelen misafirlere ikram ederek ve küçük torbalarda hediyelik olarak vererek, bu lezzetin gelecek nesillere taşınmasını ve daha geniş kitlelere yayılmasını hedefliyor.