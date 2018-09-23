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"Eskinin kuru yemişi çedeneli kavurga" için tanıtım atağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 11:50 | Son Güncelleme

Çedene ile buğdayın tandırda kavrulup karıştırılmasıyla elde edilen "çedeneli kavurga"nın tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Yozgat Belediyesine ait aşevinde yıllık ortalama 600 kilogram ikramlık ve hediyelik kavurga üretiliyor - Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan: - "Zaman içerisinde şehirleşmeyle unutulan yiyeceklerden birisi ama biz son 4 yıldır çedeneli kavurga üretiyoruz. Konaklarımızda ikram ediyoruz, ayrıca küçük torbalarda hediyelik olarak veriyoruz"

ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat Belediyesince, çedene ile buğdayın tandırda kavrulup karıştırılmasıyla elde edilen "çedeneli kavurga"nın tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla ikramlık ve hediyelik kavurga üretiliyor.

Köylerde yufka ekmek yapan kadınların, gün sonunda sacı ters çevirerek yaptıkları "çedeneli kavurga" dinlenirken tüketilen ve misafirlere ikram edilen farklı çerezlik lezzetler arasında yer alıyor.

Yapımının zahmetsiz, maliyetinin de düşük olması dolayısıyla tercih edilen kavurga için özellikle "Sarı Bursa" cinsi buğday kullanılıyor.

Kalburdan elenerek irileri seçilen buğday, yıkanıp temizlendikten sonra tandırda yakılan ateşte ters çevrilen sacda 10-15 dakika pişiriliyor.

Daha sonra ıslatılıp tuzlanan ve kavrulan çedene ile buğdayın harmanlanmasıyla "çedeneli kavurga" elde ediliyor.

Son yıllarda unutulmaya yüz tutsa da Yozgat ve yöresindeki bazı köylerde halen yapılan "çedeneli kavurga" vazgeçilmez lezzetler arasında yer almayı sürdürüyor.

Yozgat Belediyesi de belediyeye ait aşevinde yaptırdığı yıllık yaklaşık 600 kilogram kavurgayı, konaklara gelen misafirlere ikram ederek ve küçük torbalarda hediyelik olarak vererek, bu lezzetin gelecek nesillere taşınmasını ve daha geniş kitlelere yayılmasını hedefliyor.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çedeneli kavurganın kentin mutfak geleneğinde geçmişte çok önemli yeri bulunduğunu söyledi.

- "Kuru yemişin atası"

Çedeneli kavurganın "kuru yemişin atası" olduğunu vurgulayan Aslan, "Zaman içerisinde şehirleşmeyle unutulan yiyeceklerden birisi ama biz son 4 yıldır çedeneli kavurga üretiyoruz. Konaklarımızda ikram ediyoruz ayrıca küçük torbalarda hediyelik olarak veriyoruz." dedi.

Aslan, belediye aşevinde kavurga yaptırarak unutulmuş olan bu güzel yiyeceğin tekrar Yozgat'ın ve Türkiye'nin gündeminde yer almasını ve gelecek kuşaklara taşınmasını hedeflediklerini dile getirdi.

- "Lezzeti çok hoş, yiyenler çok memnun kalır"

Belediye aşevinde kavurga yapan görevlilerden Salime Üstündağ da kavurgayı ikramlık olarak yaptıklarını anlatarak, "Daha önce büyüklerimiz yapmış ama zamanla unutulmuş. Şimdi Belediye Başkanımız Kazım Arslan, bunu tekrar canlandırmıştır. Misafirlerimize ikramlık veriyoruz. Lezzeti çok hoş, yiyenler çok memnun kalır." diye konuştu.

Lök köyünden Sariye Sarıakçe, kavurganın kendileri için vazgeçilmez bir lezzet olduğunu belirtti.

Satı Ertuğrul da kavurgayı annesinden ve ninelerinden öğrendiğini aktardı. Kendilerinin de zaman zaman kavurga yaptıklarını dile getiren Ertuğrul, "Hem kendimiz yiyoruz hem de misafirlerimize ikram ediyoruz. Çedeneli kavurga eskinin kuru yemişi." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Çedenli Kavurga Yozgat

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