Eskişehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden 'siren' açıklaması!

Eskişehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) yapılan açıklamada, “Ulu Önder Atatürk’ün ölümünün 81. yıldönümü olması münasebetiyle 10 Kasım 2019 günü saat 09.05 te İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile diğer kuruluşların sirenleri 2 dakika süre ile "Sarı İkaz" şeklinde çalınacaktır. İlimizde kurulu ve mevcut bulunan sirenlerin 1 Kasım 2019 günü saat 08.00 ile saat 12.00 arasında test amaçlı kısa süreli çalınarak test edileceği, herhangi bir paniğe neden olmaması kamuoyuna duyurulur.” denildi.

Kaynak: İHA

