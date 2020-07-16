HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eskişehir'de 2 gündür kayıp olan Melis bulundu! 3 kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de 2 gündür kayıp olan Melis bulundu! 3 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2020 12:22 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, 2 gündür kayıp olarak aranan Melis A. (13), Murat Ü.’nün (26) evinde bulundu. Melis A.'yı kaçırdığı iddia edilen Murat Ü. ve ona yardım ettiği belirlenen 2 arkadaşı gözaltına alındı.

Eskişehir'de 2 gündür kayıp olan Melis bulundu! 3 kişi gözaltına alındı

Tepebaşı ilçesinde bağlı Şirintepe Mahallesi’nde, annesi Filiz Çatalo ile birlikte oturan Melis A., önceki gün evlerinin önünden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Mehmet Ali Aygün ve Filiz Çatalo çifti, çevrede yaptığı aramalarda kızlarına ulaşamayınca polise haber verdi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şubesi ekipleri, kentte arama çalışması başlattı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Karagözler Mahallesi’nde, Murat Ü.'nün evinde olduğu tespit edilen Melis A., polisin baskınıyla bulunarak, ailesine teslim edildi. Melis A.'yı kaçırıp, alkoyduğu öne sürülen Murat Ü., gözaltına alınırken, ona yardım ettiği belirlenen 2 arkadaşı da yakalandı.

3 şüpheli geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Görüntüleri sosyal medyada yayınlamışlar! Çete çökertildiGörüntüleri sosyal medyada yayınlamışlar! Çete çökertildi
Tatile gidenler dikkat! Bu bölgelerde koronavirüs olabilir! Korunmak için...Tatile gidenler dikkat! Bu bölgelerde koronavirüs olabilir! Korunmak için...

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz telefon

Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz telefon

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Finalden sonra yemekte buluştular!

Finalden sonra yemekte buluştular!

Diyete başladı ve 134 kiloya düştü: Kilo vermek zorundayım çünkü...

Diyete başladı ve 134 kiloya düştü: Kilo vermek zorundayım çünkü...

Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit!

Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit!

Siirt'te teröristlerle çatışma: 2 özel harekat polisi şehit

Siirt'te teröristlerle çatışma: 2 özel harekat polisi şehit

İlginizi Çekebilir

15 Temmuz’da İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

15 Temmuz’da İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce hayatını kurtardığı asker sıkmış

Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce hayatını kurtardığı asker sıkmış

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

427 Mülki İdare Amirinin görev yeri değişti

427 Mülki İdare Amirinin görev yeri değişti

Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp

Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp

Diğer Haberler
Burdur'da askeri birlikte koronavirüs alarmı! Sayı 449'a yükseldi

Askeri birlikte koronavirüs alarmı! Sayı 449'a yükseldi

Koronavirüsü yenen Maçoğlu, göreve başladı

Koronavirüsü yenen komünist başkan görev başladı

Görüntüleri sosyal medyada yayınlamışlar! Haraç çetesi çökertildi

Görüntüleri sosyal medyada yayınlamışlar! Çete çökertildi

‘Türkiye’nin en çirkin kadınları nerededir?’ paylaşımı olay oldu! Görevden uzaklaştırdılar

İnfial yaratmıştı! 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı

‘Kasık masajı yapılır’ ilanını gören polis fuhuş operasyonu yaptı

‘Kasık masajı yapılır’ ilanını gören polis fuhuş baskın yaptı

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını bölge bölge yayınladı! İki bölge alarm veriyor

Sağlık Bakanlığı son verileri yayınladı! İki bölge alarm veriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.