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Eskişehir'de 400 nüfuslu mahalle karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2020 16:41 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı Tepebaşı ilçesine bağlı 400 nüfuslu kırsal Kızılcaören Mahallesi, karantinaya alındı. Jandarma ekiplerince mahalle giriş çıkışları bariyerlerle kapatılırken, Kızılcaören Mahalle Muhtarı Fesih Akkuş, virüsün tam olarak nasıl bulaştığını bilmediklerini ancak son 10 günde bir cenaze ve 2 düğün dolayısıyla dışarıdan çok misafir geldiğini söyledi.

Eskişehir'de 400 nüfuslu mahalle karantinaya alındı

Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Kızılcaören Mahallesi’nde 2 kişide koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine hastanede Covid-19 testi yapıldı. Test sonuçlarının pozitif olduğunun belirlenmesi üzerine ise sağlık müdürlüğü ekiplerince mahallede yaşayan 400 kişiye tedbir amacıyla test uygulandı. Dört kişinin daha koronavirüs pozitif çıkmaları üzerine tedavilerine başlandı. Eskişehir İl Pandemi Kurulu, hastalığın yayılmaması için Kızılcaören Mahallesi’nde karantina uygulanması kararı aldı. Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, karar üzerine mahalle giriş-çıkışlarını demir bariyerlerle kapattı.

Kızılcaören Mahalle Muhtarı Fesih Akkuş, son 10 günde bir cenazenin toprağa verildiğini, 2 de düğün yapıldığını ifade ederek, ''Üç gün kadar önce 2 vatandaşımızın Covid-19 testleri sonucu pozitif çıktı. Ardından İl Sağlık Müdürlüğümüz ile diyaloga girdik. Vali bey kanalı ile tüm mahallemizde test yapıldı. Önceki 2 kişi dışında 4 kişinin daha testi pozitif çıktı. Bunun üzerine mahallemiz karantina altına alındı. Toplamda 6 kişi dışında tüm testler negatif çıktı. Koronavirüs olanlarda hastanede tedaviye alındı'' dedi.

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‘BAYRAMI KARANTİNA DA GEÇİRECEKLER’

Kızılcaören Mahallesi’nin karantina nedeniyle tüm giriş-çıkışlara kapatıldığını belirten muhtar Akkuş, ''Mahallemizin giriş-çıkışları jandarma ekiplerince kontrol altına alındı. Sonuçta bu mahalle çiftçilikle uğraşıyor. Çiftçilerimize en azından ekinleri sulamak amacıyla kontrollü gidiş gelişlerini sağlamak istiyoruz. Hayvancılık da var burada, ayrıca önümüz Kurban Bayramı, bu nedenle yetkililerden kurban kesimi için bize izin vererek bu konuda destek sağlamalarını bekliyoruz. Vefa Sosyal Destek Grubumuz vatandaşlarımızla bizzat ilgileniyor. İnşallah bunu atlatırız. Şu an karantinada ikinci gün, 12 gün daha karantina sürecek'' diye konuştu.

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'CENAZE VE DÜĞÜNE DIŞARDAN GELENLER OLDU'

Mahallede cenaze ve düğünlere mahalle dışından katılanlar olduğunu ancak hangisinden koronavirüs bulaştığını henüz tespit edemediklerini anlatan Akkuş, ''Mahallemizde yaklaşık 10 gün önce bir cenazemiz vardı. Bu cenaze törenine dışarıdan gelenler oldu. Onun ardından 1-2 düğün oldu. Bilemiyoruz tabii, düğünlerden mi yoksa cenazeden dolayı mı, insanlara bir şekilde temasla hastalık bulaşmış. O nedenle hastalık mahallemizde çıktı ama 400 kişiye test yapıldı. Sadece 6 kişide pozitif çıktı, onlar da hastanede. Geri kalanı mahallemizde ve evlerinde, 12 gün daha karantina devam edecek'' ifadelerini kullandı.
Koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alınan Kızılcaören Mahallesi’nde yaşayanların tüm ihtiyaçları Tepebaşı Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları’nca karşılanıyor.

DHA

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