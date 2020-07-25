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Eskişehir'de 9 gündür aranan Sevgi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2020 16:18 | Son Güncelleme

Eskişehir'de, 9 gündür kayıp olarak aranan Sevgi Y. (16), polis ekiplerince parkta bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen Sevgi Y., ailesine teslim edildi.

Eskişehir'de 9 gündür aranan Sevgi bulundu

Tunalı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Sevgi Y., 17 Temmuz Cuma günü evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Ailesi, mahalleliyle yaptıkları aramadan sonuç alamayınca polise başvurdu. Aile daha sonra sosyal medya hesaplarından kızlarının kayıp olduğunu paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, Sevgi Y.'yi bulmak için çalışma başlattı. Çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, Sevgi Y.'yi bir parkta buldu. Hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen Sevgi Y., işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

DHA

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