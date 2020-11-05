HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eskişehir'de 91 yaşındaki adam koronavirüsü yendi

Eskişehir'de 91 yaşındaki adam koronavirüsü yendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 15:21 | Son Güncelleme

Eskişehir’de 91 yaşında koronavirüsü yenen Kamil Taşçıoğlu, ’bana bir şey olmaz’ düşüncesine kapılan vatandaşları uyardı.

Eskişehir'de 91 yaşındaki adam koronavirüsü yendi

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka mahallesinde yaşayan 91 yaşındaki Kamil Taşçıoğlu’nun 26 Ekim tarihinde koronavirüs testi pozitif çıktı. 3 çocuk babası Taşçıoğlu 57 yaşındaki oğlu İlhan Taşçıoğlu ile 9 gün ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gördü. Tedavisi tamamlanan baba-oğul, filyasyon ekibi takibinde dün evlerine gelerek karantina sürecine girdi. Sağlık durumları iyi olan baba-oğul, karantina sürecinin bitmesini beklemeye geçti.

Eskişehir'de 86 yaşındaki adam koronavirüsü yendiEskişehir'de 86 yaşındaki adam koronavirüsü yendi

"KİMSE BANA BİR ŞEY OLMAZ DEMESİN"

Koronavirüsü 91 yaşında yenen Kamil Taşçıoğlu, ’bana bir şey olmaz’ diyenlere uyarılarda bulundu. Şu an sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Kamil Taşçıoğlu, “Lütfen herkes maskesini takıp önlemini alsın. Kimse ’bana bir şey olmaz’ demesin. Bu süreci birlikte aşacağız. Bu virüs genç, yaşlı dinlemiyor. Lütfen herkes tedbirlere uysun. Şükür Allah’ıma iyi olduk” diye konuştu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti! ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti!
Antalya'ya mevsimin ilk karı yağdıAntalya'ya mevsimin ilk karı yağdı
AÖF / AUZEF / ATA sınavları online mı?AÖF / AUZEF / ATA sınavları online mı?
En Çok Okunan Haberler
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak kamerada
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak kamerada
ABD seçimlerinde son durum ne?
ABD seçimlerinde son durum ne?
İzmir depremi sonrası o bölge için korkutan uyarı!
İzmir depremi sonrası o bölge için korkutan uyarı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Koronavirüs kararları kızdırdı! 'Arabistan kralı öldü müzik yok!'
Koronavirüs kararları kızdırdı! 'Arabistan kralı öldü müzik yok!'
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
'Bugün çok daha yakın, 7.3'ün üzerinde beklemek lazım'
'Bugün çok daha yakın, 7.3'ün üzerinde beklemek lazım'
Kuşu Şanslı için kaybettiği 10 saniye hayatını kurtardı
Kuşu Şanslı için kaybettiği 10 saniye hayatını kurtardı
'Ayda bizim kızımız' diyerek eğitim masraflarını üstlendi
'Ayda bizim kızımız' diyerek eğitim masraflarını üstlendi
Diğer Haberler
Fatma Mavi, Karaman'da toprağa verildi
Fatma Mavi, Karaman'da toprağa verildi
Hırsız suçüstü yakalandı! İfadesi şaşkınlık yarattı
Suçüstü yakalandı! İfadesi şaşkınlık yarattı: Evi teslim etmek için ev sahibini bekliyordum
Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilde bonzai ele geçirildi
Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilde bonzai ele geçirildi
MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP'ye İzmir depremi tepkisi
MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP'ye İzmir depremi tepkisi
Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı denize iniyor
Türkiye'de bir ilk! Denize iniyor
İzmir'deki deprem anına ait yeni görüntüler! Avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı kamerada
Avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı kamerada
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.