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  4. Eskişehir'de acı olay! 18 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Eskişehir'de acı olay! 18 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

09.07.2023 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de sulama göletine giren ve yüzme bilmeyen 18 yaşındaki genç suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen dalgıç ekipleri gencin cansız bedenine ulaştı.

Eskişehir'de acı olay! 18 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Gündüzler Mahallesi’nde bulunan sulama göletine bir vatandaşın girdiği fakat yüzme bilmediği için suda kaybolduğu ihbarı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaştı.

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AFAD VE AKUT EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar sonrası olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis Sağlık ekiplerinin yanı sıra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na bağlı nöbetçi ekibi (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri ve dalgıçlar sevk edildi.

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Suya giren vatandaşın isminin (18) Soner S. olduğu tespit edildi. Uzun süren çalışmaların ardından gencin cansız bedenine ulaşıldı. (İHA)

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