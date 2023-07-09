Eskişehir'de acı olay! 18 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Gündüzler Mahallesi’nde bulunan sulama göletine bir vatandaşın girdiği fakat yüzme bilmediği için suda kaybolduğu ihbarı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaştı.

AFAD VE AKUT EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar sonrası olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis Sağlık ekiplerinin yanı sıra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na bağlı nöbetçi ekibi (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri ve dalgıçlar sevk edildi.



Suya giren vatandaşın isminin (18) Soner S. olduğu tespit edildi. Uzun süren çalışmaların ardından gencin cansız bedenine ulaşıldı. (İHA)

