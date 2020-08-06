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  4. Eskişehir'de açıldı! Nasreddin Hoca Kültür Evi turistlerin gözdesi olacak

Eskişehir'de açıldı! Nasreddin Hoca Kültür Evi turistlerin gözdesi olacak

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2020 16:38 | Son Güncelleme

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde restorasyonu tamamlanarak ziyaretçilerin hizmetine sunulan Sivrihisar Nasreddin Hoca Kültür Evi, ziyaretçilerin tarihe yolculuk yapmalarına olanak sağlayacak.

Sivrihisar Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Sivrihisar Nasreddin Hoca Kültür Evi ziyaretçi akınına uğruyor. Pandemi sürecinde tüm kurallara uygun bir şekilde misafirlerini ağırlayan kültür evinde yerli ve yabancı turistleri Nasreddin Hoca heykeli karşılıyor. Konak içerisinde dinlenme alanı, çay ve kahve içilebilecek bahçe yer alıyor. Kültür evi içerisinde ilçeye özgü yöresel yemek ve giyim kültürü, gelenek ve görenekler turistler tarafından yakından tanınabiliyor. Geçmişten geleceğe yolculuğa çıkaran kültür evi ilçenin birçok değerini tanıtarak gelecek kuşaklara aktarılmasına aracı oluyor. (İHA)

Nasreddin Hoca Kültür Evi ziyarete açıldı

Nasreddin Hoca Kültür Evi ziyarete açıldı

Nasreddin Hoca Kültür Evi ziyarete açıldı

Nasreddin Hoca Kültür Evi ziyarete açıldı

Nasreddin Hoca Kültür Evi ziyarete açıldı

Nasreddin Hoca Kültür Evi ziyarete açıldı

Nasreddin Hoca Kültür Evi ziyarete açıldı

Nasreddin Hoca Kültür Evi ziyarete açıldı

Nasreddin Hoca Kültür Evi ziyarete açıldı

Nasreddin Hoca Kültür Evi ziyarete açıldı

Nasreddin Hoca Kültür Evi ziyarete açıldı
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