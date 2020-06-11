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Eskişehir'de adeta insan seli yaşanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 17:21 | Son Güncelleme

Eskişehir'de normalleşme dönemi ile birlikte yaz sıcaklarının da başlaması sebebi ile kent merkezindeki cadde ve sokaklarda adeta pandemi öncesi dönemin yoğunluğu yaşanıyor.

Eskişehir'de adeta insan seli yaşanıyor

Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle zorlu bir dönem geçiren Türkiye'de 1 Haziran itibariyle normalleşme dönemine girildi.

ADETA İNSAN SELİ

Normalleşmenin başlamasının ardından vatandaşlar eski günlerine dönmeye başladı. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilse bile Eskişehir'in İki Eylül, Doktorlar gibi merkez caddelerinde adeta insan seli yaşanıyor. Dışarıda olan insanların eski günlerine dönmesi ise, hala tam anlamıyla bitmiş olmayan salgın konusunda kafalarda soru işareti oluşturuyor.

SOSYAL MESAFEYE UYULMADI

Vatandaşların maske takılması konusunda dikkatli davranmaları rahat bir nefes aldırsa da, virüs tehlikesinin henüz geçmemesi sebebiyle sosyal mesafe konusundaki dikkatsizlik endişe yaşatıyor.

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