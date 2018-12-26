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Eskişehir'de alkollü drift yapan sürücüye rekor ceza! Ehliyetine tam 13 yıl...

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 17:12 | Son Güncelleme

Eskişehir'de alkollü halde kullandığı aracıyla drift yaptığı tespit edilen sürücüye toplam 9 bin 46 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 13 yıllığına el konulurken, aracı da 60 gün trafikten men edildi.

Eskişehir'de alkollü drift yapan sürücüye rekor ceza! Ehliyetine tam 13 yıl...

Eskişehir, Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, bir otomobilin sürücüsünün drift yaptığı yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri bölgeye gitti. Kısa sürede yakalanan sürücünün 0,76 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücüye 4'üncü kez alkollü araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, ehliyeti alındığı halde araç kullanmaktan 2 bin 18 lira ve drift yapmaktan 5 bin 10 lira olmak üzere toplam 9 bin 46 lira idari para cezası verildi.

Ayrıca, sürücünün ehliyetine de ilgili kanunlar gereği 2031 yılına kadar el konuldu. Araç ise 60 gün trafikten men edildi. (AA)

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Eskişehir trafik drift trafik cezası ehliyet

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