HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eskişehir'de asker eğlencesinde havaya ateş açtılar! Polise mukavemet eden 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de asker eğlencesinde havaya ateş açtılar! Polise mukavemet eden 2 şüpheli yakalandı

22.08.2024 01:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde asker eğlencesinde havaya ateş edilmesi üzerine silaha el koymak isteyen polise mukavemet eden 2 şüpheli gözaltına alındı. Kalabalığı dağıtan polis ekipleri çok sayıda boş kovan buldu.

Eskişehir'de asker eğlencesinde havaya ateş açtılar! Polise mukavemet eden 2 şüpheli yakalandı

71 Evler Mahallesi Yeşilhat Sokak'ta düzenlenen asker eğlencesinde havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

POLİSE MUKAVEMET GÖSTERDİLER

Şüphelinin silahına el koymak isteyen ekiplere, eğlenceye katılan bir grup mukavemet gösterdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi.

AA-20240821-35457657-35457654-ESKISEHIRDE_ASKER_EGLENCESINDE_POLISE_MUKAVEMET_EDEN_2_SUPHELI_YAKALANDI

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Ekiplerin çabasıyla güçlükle sonlandırılan olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Polis, kalabalığı dağıtmak için anons yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri, çok sayıda boş kovanın bulunduğu sokakta çalışma gerçekleştirdi.

AA-20240821-35457657-35457656-ESKISEHIRDE_ASKER_EGLENCESINDE_POLISE_MUKAVEMET_EDEN_2_SUPHELI_YAKALANDI
Olay sırasında bir araca binerek uzaklaşan kişilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
polis Eskişehir
En Çok Okunan Haberler
Yanan evde 3 kişinin cesedi bulunmuştu! Katilleri o isimler çıktı! Önce öldürüp ardından ateşe vermişler

Yanan evde 3 kişinin cesedi bulunmuştu! Katilleri o isimler çıktı! Önce öldürüp ardından ateşe vermişler

Young Boys-Galatasaray maçı kâbus gibi başladı!

Young Boys-Galatasaray maçı kâbus gibi başladı!

Ankara'da orman yangını! Bolu'ya da sıçradı, valilerden peş peşe açıklamalar

Ankara'da orman yangını! Bolu'ya da sıçradı, valilerden peş peşe açıklamalar

Dünya İtalya'daki yat kazasını konuşuyor! Ölü sayısı arttı! İngiliz milyarder ve kızının da cesetleri bulundu

Dünya İtalya'daki yat kazasını konuşuyor! Ölü sayısı arttı! İngiliz milyarder ve kızının da cesetleri bulundu

Manisa'daki şiddet olayına tepki vermediği için sosyal medyada linçlendi! Gerçek sonradan ortaya çıktı: Kızıma da vursa kalkamam

Manisa'daki şiddet olayına tepki vermediği için sosyal medyada linçlendi! Gerçek sonradan ortaya çıktı: Kızıma da vursa kalkamam

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Merrell'dan Adidas'a indirimdeki outdoor ayakkabılar burada!

Merrell'dan Adidas'a indirimdeki outdoor ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.