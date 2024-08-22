Eskişehir'de asker eğlencesinde havaya ateş açtılar! Polise mukavemet eden 2 şüpheli yakalandı

71 Evler Mahallesi Yeşilhat Sokak'ta düzenlenen asker eğlencesinde havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

POLİSE MUKAVEMET GÖSTERDİLER

Şüphelinin silahına el koymak isteyen ekiplere, eğlenceye katılan bir grup mukavemet gösterdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi.

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Ekiplerin çabasıyla güçlükle sonlandırılan olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Polis, kalabalığı dağıtmak için anons yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri, çok sayıda boş kovanın bulunduğu sokakta çalışma gerçekleştirdi.



Olay sırasında bir araca binerek uzaklaşan kişilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır