Eskişehir’de balıkçıların oltasına el bombası takıldı

"NE YAPACAĞIMIZI BİLEMEDİK"

Osman isimli balıkçı ise, “Biz balık diye hep beraber koştuk, Ahmet ağabey balığı tutuyor dedik. O anda çok da iri bir balık dedik. Çünkü Ahmet ağabey buradan birkaç gün önce 7 kilogramlık balık tutmuştu. Bir çektik poşeti alıp baktık el bombası. Ne yapacağımızı bilemedik, Hüseyin ağabey el bombasını aldı hemen betona getirdi. Hemen 155’i aradık. Allah'tan kimseye bir şey olmadı, patlamadı” dedi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

