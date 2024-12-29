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  4. Eskişehir’de belediyenin yeni yıl etkinlik alanına zarar verdi! Tutuklandı

Eskişehir’de belediyenin yeni yıl etkinlik alanına zarar verdi! Tutuklandı

29.12.2024 20:23
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Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi’nin yılbaşı eğlenceleri kapsamında açtığı yeni yıl pazarında esnaf stantlarıyla yılbaşı süslerine zarar veren Burak Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Özger, ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret', 'kamu malına zarar verme', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Eskişehir’de belediyenin yeni yıl etkinlik alanına zarar verdi! Tutuklandı

Odunpazarı Belediyesi yılbaşı etkinlikleri kapsamında tarihi Odunpazarı turistik bölgesinde esnaf stantlarının yanı sıra çocuklar ve büyükler için eğlencelerin düzenlendiği yeni yıl pazarı adıyla etkinlik alanı açtı.

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IŞIKLANDIRMAYI SÖKTÜ!

Alana, saat 05.30 sıralarında gelen Burak Ö., bağırıp yeni yıl süslerini sökerek çadırları ve esnafın stantlarını dağıttı. Burak Ö., alandaki Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’nün heykeli çevresindeki ışıklandırmayı da söktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Burak Ö. ekipler tarafından yakalandı.

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TUTUKLANDI

Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ö.'nün olay sırasında çekilen videolarda meydanda bulunan Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü heykellerinin ışıklandırmasını söktüğü bu sırada ‘Yıkacağız bir gün bunları’ dediği tespit edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Özger, ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret', 'kamu malına zarar verme', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili açıklama yaptı. Başsavcılık açıklamasında, “Eskişehir ili Odunpazarı ilçesi Paşa Mahallesi Erler Sokak, Hicri Sezer Parkı'nda yılbaşı etkinlikleri için kurulan alışveriş ve konser alanında saat 05.45 sıralarında şüphelinin alkollü olduğu halde pazar alanına girerek alandaki masa ve sandalyelere, süsleme materyallerine kasten zarar verdiği, ardından Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü büstünün yanına giderek ‘putların hepsini yıkacağız’ diye bağırdığı olay ile ilgili mahallinde yapılan araştırmalar neticesinde, şüpheli Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanmış olup Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimata istinaden gözaltına alınmıştır. Şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadesinin ardından, 'Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret',' kamu malına zarar verme', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' etme suçlarından tutuklanma talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş olup, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak Eskişehir Ceza İnfaz kurumuna gönderilmiştir” denildi.

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BELEDİYE BAŞKANI KURT TEPKİ GÖSTERDİ

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, açtıkları yeni yıl pazarı stantlarına zarar verilmesine tepki gösterdi. Atatürk heykeli önüne Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü ile birlikte gelen Kurt, “Yılbaşı kutlamaları kapsamında düzenlediğimiz yeni yıl pazarı bütün Eskişehir’i hareketlendirdi. İnsanlarımıza moral oldu. Her zaman olduğu gibi yine karşımızdaki gerici, yobaz güçler, bu alana saldırı düzenledi. Bunu kınıyoruz. Kurucumuz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ümüz ve İsmet Paşamızın anıtına yapılan saldırıyı ayrıca kınıyoruz. Bu dil, kötü bir dildir. Bu dil, kavgacı bir dildir. Burada bizim anıtlarımızı kırmaya yeltenmek asla ve asla kabul edilemez. O nedenle onlara inat bugün eğlencemiz gece 24.00’e kadar sürecek. Herkesi burada gönlünce eğlenmeye davet ediyorum” dedi.

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(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir kutlama yılbaşı 2025
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