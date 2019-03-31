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Eskişehir'de yarış başa baş gidiyor!

SEÇİM HABERLERİ  | 31.03.2019 19:03 | Son Güncelleme

Seçim sonuçlarının heyecanla beklendiği büyük şehirlerden biri olan Eskişehir'de kıran kırana bir yarış var.

Eskişehir'de yarış başa baş gidiyor!

CHP'nin adayı Yılmaz Büyükerşen ve Ak Parti'nin adayı Burhan Sakallı arasında kıran kırana bir çekişme yaşanıyor.

Burhan Sakallı - %46,21
Yılmaz Büyükerşen - %48,32

Şu an ildeki sandıkların %6,5'i açılmış durumda.

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