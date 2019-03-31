Eskişehir'de yarış başa baş gidiyor!

CHP'nin aday\u0131 Y\u0131lmaz B\u00fcy\u00fcker\u015fen ve Ak Parti'nin aday\u0131 Burhan Sakall\u0131 aras\u0131nda k\u0131ran k\u0131rana bir \u00e7eki\u015fme ya\u015fan\u0131yor.\nBurhan Sakall\u0131 - %46,21\nY\u0131lmaz B\u00fcy\u00fcker\u015fen - %48,32\n\u015eu an ildeki sand\u0131klar\u0131n %6,5'i a\u00e7\u0131lm\u0131\u015f durumda.5 dil bilen bilgisayar yaz\u0131l\u0131mc\u0131s\u0131n\u0131n evinden \u00e7\u0131kanlar polisi bile \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131Yenifak\u0131l\u0131 se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131 2019: Yozgat ilinin Yenifak\u0131l\u0131 il\u00e7esinde hangi parti, hangi aday? Yunak se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131 2019: Konya ilinin Yunak il\u00e7esinde hangi parti, hangi aday?