Eskişehir'de cezaevi firarisi 8 saatte ikna edildi

Çamlıca Mahallesi'nde devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli bekçiler, gece durumundan şüphelendikleri Cevahir Y'yi (30) takibe aldı.

Bekçileri fark edip kaçmaya başlayan şüpheli, Kanalboyu Sokağı'nda ağaçlık alana giderek yanında bulunan silahı göğsüne dayadı.

Bunun üzerine olay yerine Özel Harekat ve Asayiş şubelerine bağlı ekipler sevk edildi.

Yaklaşık 8 saat süren ikna çalışmaları sonucu göğsüne dayadığı silahı indiren Cevahir Y. polise teslim oldu.

Bazı suçlardan arama kararı bulunan zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürüldü.

Kaynak: AA



