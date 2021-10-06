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Eskişehir’de eğitim kurumlarına girişte PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

06.10.2021 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de resmi ve özel eğitim kurumlarına girişte uygulanan PCR testi zorunluluğu, yayımlanan valilik kararlarıyla birlikte kaldırıldı. Bu durum bazı öğrenciler tarafından olumlu karşılanırken, bazı öğrenciler ise PCR testinin sorulması gerektiğini savundu.

Eskişehir’de eğitim kurumlarına girişte PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre en fazla aşılama yapılan iller arasında Eskişehir 5’inci sırada yer alıyor. 3 Ekim tarihli Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla, daha önceden uygulanan “Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise resmi veya özel eğitim kurumlarına girişlerine müsaade edilmemesi” maddesi, aşılanma oranının yükselmesiyle birlikte kaldırıldı. Buna göre öğrenciler, çalışanlar ve öğrenci velileri artık PCR testi yaptırmadan, sadece HES kodlarını göstererek eğitim kurumlarına girebilecek. Bazı öğrenciler bu uygulamanın doğru olduğunu düşünürken, bazıları ise PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasıyla vaka sayılarının artacağından endişe duyduklarını belirtiyor.

"ZATEN HES KODU SORGULANIYOR"

Anadolu Üniversitesi öğrencisi Emre Sarı, PCR testi zorunluluğunun kaldırılması hakkında olumlu düşündüğünü ifade ederek, “Okula gelen kişiler zaten HES kodunu mutlaka onaylatmak zorunda. Görevliler bunun için zaten bekliyorlar, soru soruyorlar. Bence çok gerekli değil çünkü aşı olup olmadığımız sistemde gözüküyor, bunun için de çok gerekli olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.

"DEVLET PCR TESTİNİ SAĞLIYOR, HERKES TEST OLMALI"

Bir diğer öğrenci Büşra Nur Akın ise PCR testi zorunluluğunun gerekli olduğunu, devletin verdiği imkânlar dâhilinde bulaş oranının azaltılması için herkesin PCR testi yaptırması gerektiğini düşündüğünü şu sözlerle dile getirdi:

“Olumsuz olduğunu düşünüyorum çünkü yayılan bir virüs bu, insanları da öldürüyor, öldürücü bir etkisi var. O yüzden başkaları da düşünmemiz gerekiyor, sadece kendimizi değil. PCR testi olunması gerektiğini düşünüyorum, aşı olamıyorsan eğer bunu olmalısın. Çünkü devlet bunu sağlıyor sana, imkânını veriyor.” (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir PCR testi
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