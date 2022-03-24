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Eskişehir'de eşi tarafından balkondan atılan Figen: Sinirlendim, ‘Aldatıyorsam da iyi yapıyorum’ dedim

24.03.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de iddiaya göre 28 yaşındaki Figen Gezerler eşi tarafından balkondan atılarak ağır yaralandı. Tutuklu yargılanan Ufuk Gezerler, indirim uygulanmadan 17 yıl hapse mahkum edilirken, yazılı ifadesi alınan Figen Gezerler, ''Aramızda tartışma oldu. Sürekli benim onu aldattığımdan şüpheleniyordu. Ben de sonunda sinirlenerek ‘Seni aldatıyorsam da iyi yapıyorum’ dedim. Balkona sigara içmeye çıktım. Sonra gelip beni balkondan aşağı attı'' dedi.

Eskişehir'de eşi tarafından balkondan atılan Figen: Sinirlendim, ‘Aldatıyorsam da iyi yapıyorum’ dedim

Eskişehir'de Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nde oturan Ufuk ve Figen Gezerler çiftçi, geçen yıl Ağustos ayında evlerinde tartıştı. Ufuk Gezerler, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Figen Gezerler’i apartmanın 3'üncü katındaki evlerinin balkonundan aşağı attı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Figen Gezerler, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanan Ufuk Gezerler ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame ile Ufuk Gezerler hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutulu sanık Ufuk Gezerler ile avukatlar katıldı. Duruşma savcısı, Gezerler hakkında verdiği mütalaasında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep etti. Duruşmasında kendisini savunan Gezerler ise eşiyle kaçarak evlendiklerini ve aralarında hiçbir sorun olmadığını öne sürerek, “Eşimle yaklaşık 10 yıldır evliyim, benim eşimle aramla bir sorun yoktur. Ben bu suçu işlemedim, beraatimi talep ediyorum” diye konuştu.

‘BENİ BALKONDAN ATTI’

Hastaneden tabucu olduktan sonra evinde tedavisi süren ve yazılı ifadesi alınan Figen Gezerler ise tartışma sırasında eşinin kendisini balkondan aşağı attığını belirterek, “Aramızda tartışma oldu. Sürekli benim onu aldattığımdan şüpheleniyordu. Ben de sonunda sinirlenerek ‘Seni aldatıyorsam da iyi yapıyorum’ dedim. Balkona sigara içmeye çıktım. Sonra gelip beni balkondan aşağı attı” dedi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Savunmaların ardından Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık Ufuk Gezerler’i cezasında indirim uygulamadan 17 yıl hapse mahkum edip, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

(DHA)


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