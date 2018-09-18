Eskişehir'de evine giden genç kız gasp edip, ardından yanağını ısıran şahsa 3 yıl hapis cezası!

Eskişehir 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuksuz olarak yargılanan sanık Emre B. (31) ve avukatı hazır bulundu. 2013 yılında gerçekleşen olayda S. N. Y.’yi (22) sokak ortasında darp edip cinsel istismarda bulunduğuna ilişkin açılan davada karar verildi.

3 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti suçun işlenildiği tarihte mağdurenin 17 yaşında olması gerekçesiyle ‘çocuğa cinsel istismarda bulunmak’ suçundan sanık Emre B.'ü 3 yıl hapis ile cezalandırdı.

ELİNDE BIÇAK İLE ÖNÜNÜ KESTİ

Olay, 2013 yılında Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde gerçekleşti. Emre B., akşam saatlerinde evine dönen S.N.Y.’nin Aydın Arat parkında elinde bıçak ile önünü kesti.

GENÇ KIZIN YANAGINI ISIRDI

Para isteyerek 17 yaşındaki S.N.Y.’yi tehdit eden şahıs, ‘hayır’ cevabını alınca zorla Porsuk Çayı kenarına götürdü. Burada S.N.Y.’nin çantasını karıştırarak ‘telefonun var mı?’ şeklindeki sorusuna cevap vermeyince, zorla mağdurenin yanağını ısırdı. Emre B.’ün yanından kaçan mağdure, olayın ardından polis ekiplerine haber vererek şikayetçi oldu. (İHA)

