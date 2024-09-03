Eskişehir’de evlilik yıl dönümünde ölü bulundu! Boğazındaki kesikler dikkat çekti!

Olay, Eskişehir Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi 5628. Sokak'ta meydana geldi. Park halinde olan 26 AIC 139 plakalı aracın arka camının kırıldığını fark eden vatandaşlar, otomobilin arka koltuğunda bir kadının hareketsiz olduğunu gördü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

BOĞAZINDA KESİKLER TESPİT EDİLDİ

Boğazında kesikler bulunduğu belirlenen kadının, kimliğinin Tuğba Koç (25) olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekibi ve savcının çalışmasının ardından Koç'un cansız bedeni, otopsi için hemşire olarak görev yaptığı Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Geçen yıl 3 Eylül'de evlenen ve birinci evlilik yıl dönümünde cesedi bulunan kadının ölüm nedeninin tespiti için polis tarafından başlatılan çalışma devam ediyor. (AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır