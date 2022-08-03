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Eskişehir'de feci kaza: 1 ölü, 2’si ağır 4 yaralı! Kaçan sürücü evinde yakalandı

03.08.2022 02:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada her iki araç da şarampole devrilirken, 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Eskişehir'de feci kaza: 1 ölü, 2’si ağır 4 yaralı! Kaçan sürücü evinde yakalandı

Eskişehir'deki kaza Odunpazarı’na bağlı Kayapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fahrettin Kıymaz’ın kullandığı hafif ticari araç ile Hasan V.'nin kullandığı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

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KAZADAN SONRA KAÇTI EVİNDE YAKALANDI

Çarpışmanın etkisiyle iki araç da şarampole devrildi. Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

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Kaza sonucu sürücülerden Fahrettin Kıymaz (36) olay yerinde hayatını kaybederken, diğer aracı kullanan sürücü Hasan V. ise olay yerinden kaçtı. Sürücü Hasan V. Yukarıçağlan Mahallesi’ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı.

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HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNUYOR

Kazaya karışan araçlarda yolcu olarak bulunan ve yaralanan Menderes Ş. (45) Eskişehir Şehir Hastanesi’ne, Ahmet D. (28), Mehmet A.O. (17) ve Abdulkadir K. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Yaralılardan Ahmet D. ve Abdulkadir K.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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Jandarma ekiplerince olayla ilgili incele başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Eskişehir
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