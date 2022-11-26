Eskişehir'de feci kaza! Polis memuru ile oğlu hayatını kaybetti, 2’si ağır 3 kişi yaralandı

Feci kaza, bugün saat 11.30 sularında Seyitgazi İlçesi’ne bağlı Büyükdere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki Yakup Efe Sarı’nın kullandığı otomobil ile Onur Cihan’ın kullandığı hafif ticari araç çarpıştı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Yol üzerindeki bir kavşakta meydana gelen kaza sonucu, otomobilin ön koltuğunda yolcu olarak bulunan polis memuru Ercan Sarı olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü olan 19 yaşındaki oğlu Yakup Efe Sarı, arka koltukta yolcu olarak bulunan eşi Zeynep Sarı ile kızı Elif Zeycan Sarı yaralandı.

OĞLU DA KURTARILAMADI

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sarı ailesinin fertleri tedavi altına alındı. Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan Yakup Efe Sarı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ANNE VE KIZININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan anne Zeynep Sarı ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan kız kardeş Elif Zeynep Sarı’nın tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Olay yerinde hayatını kaybeden polis memuru baba Ercan Sarı’nın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.

DİĞER SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINDA

Kazadan yaralı olarak kurtulan hafif ticari aracın sürücüsü Onur Cihan ise Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

JANDARMA ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kazayla ilgili Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi.

İHA

