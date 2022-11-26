HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eskişehir'de feci kaza! Polis memuru ile oğlu hayatını kaybetti, 2’si ağır 3 kişi yaralandı

Eskişehir'de feci kaza! Polis memuru ile oğlu hayatını kaybetti, 2’si ağır 3 kişi yaralandı

26.11.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada polis baba ve oğlu hayatını kaybederken, 2’si ağır 3 kişi de yaralandı. Kaza yerinden gelen görüntüler, kazanın şiddetini gözler önüne serdi. İşte olayın detayları...

Eskişehir'de feci kaza! Polis memuru ile oğlu hayatını kaybetti, 2’si ağır 3 kişi yaralandı

Feci kaza, bugün saat 11.30 sularında Seyitgazi İlçesi’ne bağlı Büyükdere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki Yakup Efe Sarı’nın kullandığı otomobil ile Onur Cihan’ın kullandığı hafif ticari araç çarpıştı.

02

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Yol üzerindeki bir kavşakta meydana gelen kaza sonucu, otomobilin ön koltuğunda yolcu olarak bulunan polis memuru Ercan Sarı olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü olan 19 yaşındaki oğlu Yakup Efe Sarı, arka koltukta yolcu olarak bulunan eşi Zeynep Sarı ile kızı Elif Zeycan Sarı yaralandı.

11

OĞLU DA KURTARILAMADI

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sarı ailesinin fertleri tedavi altına alındı. Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan Yakup Efe Sarı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

10

ANNE VE KIZININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan anne Zeynep Sarı ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan kız kardeş Elif Zeynep Sarı’nın tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

581840f5-7ed6-4729-b975-98720d6649fc

OTOPSİ YAPILACAK

Olay yerinde hayatını kaybeden polis memuru baba Ercan Sarı’nın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.

12

DİĞER SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINDA

Kazadan yaralı olarak kurtulan hafif ticari aracın sürücüsü Onur Cihan ise Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

13

JANDARMA ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kazayla ilgili Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan duyurdu! Düzce'de okullar 1 hafta tatil edildiBakan duyurdu! Düzce'de okullar 1 hafta tatil edildi
Devlet hastanesinde sahte doktor skandalı!Devlet hastanesinde sahte doktor skandalı!
Canlı yayında ilk kez açıkladı: 'Fermuar Yöntemi' masada!Canlı yayında ilk kez açıkladı: 'Fermuar Yöntemi' masada!
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası polis Eskişehir

En Çok Okunan Haberler

Duyanlar inanamadı! Suudi Arabistan Milli Takımı'na dev hediye...

Duyanlar inanamadı! Suudi Arabistan Milli Takımı'na dev hediye...

Akciğer kanseri olan Armağan Çağlayan gözyaşlarını tutamadı! "Acı çekmek istemiyorum"

Akciğer kanseri olan Armağan Çağlayan gözyaşlarını tutamadı! "Acı çekmek istemiyorum"

Bakan Soylu'dan gündem yaratacak İBB açıklaması! '1668 kişi...'

Bakan Soylu'dan gündem yaratacak İBB açıklaması! '1668 kişi...'

Türkiye'nin dört bir yanından buraya akın ediyorlar! Boş ev kalmadı

Türkiye'nin dört bir yanından buraya akın ediyorlar! Boş ev kalmadı

Muğla'daki bir evde bulundu! Değeri 200 milyon TL

Muğla'daki bir evde bulundu! Değeri 200 milyon TL

‘Aşırı soğuklar’ için tarih verdiler ama iki ihtimal var…

‘Aşırı soğuklar’ için tarih verdiler ama iki ihtimal var…

İlginizi Çekebilir

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.