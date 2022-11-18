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Eskişehir'de feci ölüm! 60 yaşındaki kadın, evine balkondan girmeye çalışırken düşüp öldü

18.11.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de meydana gelen acı olayda 60 yaşındaki Asuman Eyiol, anahtarını içeride unuttuğu 5’inci kattaki evine balkondan girmeye çalışırken düşüp öldü. Eyiol’un cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından dün yakınları tarafından teslim alındı. Eyiol, Vişnelik Mahallesi Beyazıt Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Eskişehir'de feci ölüm! 60 yaşındaki kadın, evine balkondan girmeye çalışırken düşüp öldü

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi, Vali Ali Fuat Güven Caddesi’ndeki bir sitede oturan Asuman Eyiol, önceki gün akşam saatlerinde alışveriş yaptıktan sonra evine döndü. Eyiol, 6 katlı apartmanın 5’inci katındaki dairesinin anahtarını içeride unuttuğunu fark etti. Bunun üzerine Eyiol, içeri girmek için merdiven penceresinden evinin balkonuna geçmek istedi. Ancak bu sırada dengesini kaybeden Eyiol, 5’inci kattan beton zemine düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Asuman Eyiol’un hayatını kaybettiği belirlendi.

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TOPRAĞA VERİLDİ

Asuman Eyiol’un cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından dün yakınları tarafından teslim alındı. Eyiol, Vişnelik Mahallesi Beyazıt Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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(DHA)

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