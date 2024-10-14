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Eskişehir'de görenler tedirgin oldu! Arazinin ortasına tabut ve çelenk bırakıldı

14.10.2024 22:41
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Eskişehir’de tarla ortasına bırakan tabut ve çelenk görenleri tedirgin etti. Tabutun üzerindeki ‘Sıraç, ölümün yaklaştı’ yazısı ise polisi alarma geçirdi.

Eskişehir'de görenler tedirgin oldu! Arazinin ortasına tabut ve çelenk bırakıldı

Odunpazarı ilçesinde binaların yan tarafındaki boş arazinin ortasına bırakılan tabut ve çelenk görenleri tedirgin etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

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EKİPLER TEYYAKKUZA GEÇİRDİ!

Kim tarafından hangi amaçla bırakıldığı bilinmeyen tabutun üzerinde bulunan “Sıraç, ölümün yaklaştı” yazısı, emniyet güçlerini teyakkuza geçirdi. Ekipler tarafından yapılan inceleme sonucunda tabutun bölgedeki camiden atıldığı, çelengin ise geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir cenaze törenine gönderildiği öğrenildi.

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Kontrollü şekilde açılan tabutun boş olduğu belirlenirken, üzerindeki yazı nedeniyle polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Odunpazarı vatandaş
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