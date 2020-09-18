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  4. Eskişehir'de hastanede şok görüntü! Maskesiz koronavirüs testi yaptı

Eskişehir'de hastanede şok görüntü! Maskesiz koronavirüs testi yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 17:28 | Son Güncelleme

Eskişehir'de hastanede maskesi çene altındayken koruyucu elbisesi ve eldiveni olmadan koronavirüs testi yaparken görüntülenen personel hakkında soruşturma başlatıldı.

Eskişehir’de hastanede koronavirüs testi yapan personel, maskesini çene altına indirip eldiven ve koruyucu kıyafet kullanmadı. Hasta yakınlarından biri hastane personeline ''Maske ve eldiven takmadan test yapıyorsun'' diye tepki gösterdi. İkili arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı. Hasta yakını tarafından bu anlar cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde hasta yakını test yapan personele, ''Maske ve eldiven takmadan test yapıyorsun. Hasta haklarına da şikayet ettim. Hala da milleti tehdit ediyorsun. Ben evde çocuklarımın yanına girerken, elbiselerimi değiştiriyorum. Ben dışarda maskemi indirdim diye 900 lira ceza yiyorsam senin böyle çalışman bütün milli servete de yazık. Önlük yok, daha yeni eldiven taktın'' dedi.

6 AYDIR BU ŞEKİLDE ÇALIŞTIĞINI SÖYLEDİ

Test yapan personel ise tartışma sırasında eldiven takarak, kronik rahatsızlığı olduğunu ve 6 aydır bu şekilde çalıştığını söyleyerek, ''6 aydan beri ben bu şekilde çalışıyorum. Şeker tansiyon hastasıyım, ben kronik vakayım. Buraları çamaşır suyu ile temizlettim'' diye cevap verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastane yönetimi görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından personelle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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