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Eskişehir'de iğrenç olay! 12 yaşındaki çocuğa taciz: İlçe müftüsü önce serbest bırakıldı sonra gözaltına alındı

11.01.2025 22:50
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Eskişehir'de imam hatip ortaokulunda din dersine girdiği 12 yaşındaki kız öğrencisi N.A.’ya cinsel içerikli mesajlar atıp, taciz ettiği öne sürülen ilçe müftüsü İshak Y. gözaltına alındı. Adliyede adli kontrolle serbest bırakılan müftü hakkında başsavcılık tarafından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Yeniden gözaltına alınan müftü, adliyeye sevk edilecek.

Eskişehir'de iğrenç olay! 12 yaşındaki çocuğa taciz: İlçe müftüsü önce serbest bırakıldı sonra gözaltına alındı

Seyitgazi ilçesinde görevli ilçe müftüsü İshak Y., imam hatip ortaokulunda din dersine girdiği öğrencisi N.A.’ya iddiaya göre, cinsel içerikli mesajlar gönderip, taciz etti. Kızın durumu anlatması üzerine ailesi, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İshak Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan İshak Y., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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KARARA İTİRAZ EDİLDİ! TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın adli kontrol kararına itiraz etmesi üzerine İshak Y. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Yeniden gözaltına alınan İshak Y.’nin adliyeye sevk edileceği ve kararın yüzüne okunmasının ardından tutuklanacağı belirtildi.

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BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçe müftüsü İshak Y. hakkındaki soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Başsavcılık açıklamasında, “Eskişehir ili Seyitgazi ilçesinde bulunan yaşı küçük mağdurun şüpheli tarafından cinsel taciz ve istismara uğradığı iddiasıyla ilgili olarak; Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, bu kapsamda şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığımızca, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen Çocuğa Karşı Cinsel Taciz ve Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı suçlarından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanması talebi ile sevk edilmiş, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Şüpheli hakkında verilen adli kontrol kararına Cumhuriyet Başsavcılığımızca itiraz edilmiş olup, itiraz üzerine Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesince şüphelinin tutuklanmasına yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verilmiş, şüpheli yakalama emri uyarınca 11.01.2025 tarihinde yakalanmıştır” denildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir cinsel taciz
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