HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eskişehir'de iğrenç olay! Baba, 2 kızına cinsel istismarda bulundu

Eskişehir'de iğrenç olay! Baba, 2 kızına cinsel istismarda bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2020 14:30 | Son Güncelleme

Eskişehir’de 2 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Adil T. (42), 40 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de iğrenç olay! Baba, 2 kızına cinsel istismarda bulundu

İddiaya göre, Tepebaşı ilçesine bağlı Sazova Mahallesi’nde yaşayan Adil T., dini nikahlı eşinden olan 2 kızına, 2008-2018 yılları arasında cinsel istismarda bulundu. Şu an 20 ve 16 yaşında olan kızlar, 2018 yılının ekim ayında babaları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan baba tutuklandı. Soruşturma sonunda da baba Adil T. hakkında ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Davanın dün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Adil T. ile taraf avukatları katıldı. Son savunması sorulan tutuklu baba, suçlamaları kabul etmeyerek, kızlarının kendisine iftira attığını öne sürdü. Adil T., “Ben bir babayım, ben öncelikle Allah’ın adaletine sonra da mahkemenin adaletine güveniyorum. Adalete sığınıyorum, ben böyle bir suç işlemedim. Evladım için, vatanım için öleceğim aklıma gelirdi de böyle bir iftiraya uğrayacağım aklıma gelmezdi. Benim belki evlatlarıma karşı katı kurallarım olmuş olabilir, bu da benim babalık görevimdir. Toplum bozuktur, çocuğumu korumak ve takibini yapmak zorundayım. Alacağım ceza zoruma gitmez ancak böyle bir suçlama beni üzüyor. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

40 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, sanık Adil T.’ye küçük kızına yönelik ‘çocuğun basit cinsel istismarı’ suçundan 18 yıl, büyük kızına yönelik ‘çocuğun nitelikli cinsel istismar’ suçundan da 22 yıl 6 ay olmak üzere toplam 40 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme cezada, sanığın pişmanlık göstermemesi, ıslah olmayan kişilik yapısına sahip olması ile yeniden suç işleyeceği kanaatine varması nedeniyle indirim yapmadı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp... Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp...
Türkiye'yi sarsan Ceren Özdemir cinayetinde yeni gelişmeTürkiye'yi sarsan Ceren Özdemir cinayetinde yeni gelişme
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir cinsel istismar

En Çok Okunan Haberler

Tartışma yaratmıştı! İYİ Parti'den ilk yorum

Tartışma yaratmıştı! İYİ Parti'den ilk yorum

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Şehitler Tepesi' tepkisi

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Şehitler Tepesi' tepkisi

2020 Emekli promosyon oranı belli oldu

2020 Emekli promosyon oranı belli oldu

Ezgi Sertel'den ikiz bebekleriyle ilk poz

Ezgi Sertel'den ikiz bebekleriyle ilk poz

Rusya'dan flaş İdlib ve Türkiye açıklaması!

Rusya'dan flaş İdlib ve Türkiye açıklaması!

Haberler peş peşe geliyor! 100'den fazla gözaltı

Haberler peş peşe geliyor! 100'den fazla gözaltı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Şehit cenazesinde tepki çeken an! Milletvekili namaz kılanların önüne geçip...

Şehit cenazesinde tepki çeken an! Milletvekili namaz kılanların önüne geçip...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Dikkat çeken iddia: Koronavirüsün ilacını buldum

Dikkat çeken iddia: Koronavirüsün ilacını buldum

Kadir Şeker olayında yeni gelişme! İlk kez ortaya çıktı

Kadir Şeker olayında yeni gelişme! İlk kez ortaya çıktı

Diğer Haberler
Ordu'da eski belediye başkanı dehşet saçtı

Ordu'da eski belediye başkanı dehşet saçtı

Otobüse binmek isterken altında kalarak öldü

Otobüse binmek isterken altında kalarak öldü

Türkiye'yi sarsan Ceren Özdemir cinayetinde yeni gelişme

Türkiye'yi sarsan Ceren Özdemir cinayetinde yeni gelişme

Edirne Valiliği duyurdu! Yunan polisi sınırda ateş açtı: 1 göçmen öldü, 5 göçmen yaralı

Yunan polisi sınırda ateş açtı: 1 göçmen öldü, 5 göçmen yaralı

Bakan Akar'dan Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklama

Akar'dan önemli açıklama: Hedefimiz...

Belgrad Ormanı'nda cesedi bulunan İranlı iş adamının katil zanlısı yakalandı

Belgrad Ormanı'nda cesedi bulunan İranlı iş adamının katil zanlısı yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.