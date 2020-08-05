HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eskişehir'de imamda koronavirüs çıktı: 100 kişiyle temaslı olduğu belirlendi

Eskişehir'de imamda koronavirüs çıktı: 100 kişiyle temaslı olduğu belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2020 16:58 | Son Güncelleme

Eskişehir Dekovil Camisi'nin imamı Ahmet Tıraşçı'ya katıldığı bir düğünde koronavirüs bulaştı. İmam Tıraşçı ile birlikte eşi ve çocuklarına yapılan testler de pozitif çıkarken, görev yaptığı cami 2 gün kapalı tutulduktan sonra dezenfekte edilerek yeniden ibadete açıldı. Ailesiyle birlikte hastanede tedaviye alınan imam Tıraşçı'nın yaklaşık 100 kişiyle temaslı olduğu belirlendi.

Eskişehir'de imamda koronavirüs çıktı: 100 kişiyle temaslı olduğu belirlendi

Tepebaşı ilçesine bağlı Merkez Yeni Mahallesi'ndeki Dekovil Camisi'nin imamı Ahmet Tıraşçı, Ankara'da katıldığı bir düğünün ardından belirtiler görülmesi üzerine eşi ve çocuklarıyla birlikte Kovid-19 testi yapıldı. Test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine Tıraşçı ve ailesi Eskişehir'deki hastanede tedaviye alındı. Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibince yapılan incelemede Tıraşçı'nın yaklaşık 100 kişiyle temaslı olduğu belirlenerek, bu kişilere Kovid-19 testleri yapılmaya başlandı.

CAMİ 2 GÜNLÜĞÜNE KAPATILDI

İmam Ahmet Tıraşçı'nın görev yaptığı cami Eskişehir Müftülüğü talimatıyla 2 günlüğüne ibadete kapatıldı. Caminin girişine de 'Camimizde (Kovid-19) koronavirüs çıkması nedeniyle müftülük emriyle ikinci bir emre kadar kapalıdır. Cami cemaatimiz kendilerini evlerinde izole etsinler' yazılı tabela asıldı. Tepebaşı Belediyesi ekiplerince bugün yapılan dezenfekte çalışmalarının ardından Dekovil Camisi yeniden ibarete açıldı. Ayrıca Eskişehir Müftülüğü camiye, imam Tıraşçı yerine başka bir imam görevlendirdi. Cami girişine de dezenfekte çalışması yapıldığı ve caminin yeniden ibadete açıldığını belirten yazının bulunduğu not yazıldı.

katildigi-dugunde-koronavirus-bulasan-cami-imami-ve-ailesi-tedavi-altinda_3273_dhaphoto4

'DÜĞÜNDE KAPMIŞ OLABİLİR'

Dekovil Camisi Onarma ve Yaşatma Derneği Başkanı Celal Eruysal, camide tüm tedbirlerin alındığını ifade ederek, "Cami imamızda koronavirüs olduğu tespit edildi. Camimiz 2 gün kapalı olarak kaldı. Bugün yapılan dezenfekte çalışmasının ardından yeniden ibadete açıldı. İmam virüsü katıldığı bir düğünde kapmış, cami cemaatimiz için bir risk söz konusu değil. Ankara'da bir düğüne katılmış oradan kapmış olabilir. Bayramın ikinci gününde belirlendi ve test yapıldı. Şu anda hastanede tedavi altında. İmamımız dışında eşi ve çocuklarının da koronavirüs olduğunu belirlendi. Onlarda tedavi altında hastanedeler" dedi. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Türkiye, Beyrut'a Sahra Hastanesi kuracakTürkiye, Beyrut'a Sahra Hastanesi kuracak
O grup da risk altında! En sık görülen kanser türlerine göre...O grup da risk altında! En sık görülen kanser türlerine göre...

En Çok Okunan Haberler

Beyrut'ta korkunç patlama: Ölü sayısı 100'ü aştı

Beyrut'ta korkunç patlama: Ölü sayısı 100'ü aştı

'Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim'

'Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Kendimi yakacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Kendimi yakacağım

Survivor Nisa geri dönüyor! ‘Hazır olun’

Survivor Nisa geri dönüyor! ‘Hazır olun’

Koronavirüse karşı yarın en yoğun denetim yapılacak

Koronavirüse karşı yarın en yoğun denetim yapılacak

Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte yeni fiyat

Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte yeni fiyat

İlginizi Çekebilir

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! 81 il valiliğine gönderildi

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! 81 il valiliğine gönderildi

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

İşte 50 milyon TL kazandıran numaralar!

İşte 50 milyon TL kazandıran numaralar!

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Diğer Haberler
Ceren Özdemir cinayetinde ihmal soruşturması: Takipsizlik kararı verildi

Ceren Özdemir cinayetinde ihmal soruşturması: Takipsizlik kararı verildi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'a yardım açıklaması

Türkiye, Beyrut'a Sahra Hastanesi kuracak

İzmit’te 3 bin yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor

İzmit’te 3 bin yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor

Akılalmaz görüntü! Düğünde çocuklara silah verdiler

Akılalmaz görüntü! Düğünde çocuklara silah verdiler

Bakan Koca'dan dikkat çeken koronavirüs uyarısı

Bakan Koca'dan dikkat çeken uyarı

Koronavirüs tedavisi gören kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı

Korona tedavisi gören genç kıza büyük sürpriz! Gözyaşlarına boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.