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  4. Eskişehir'de intihar girişiminde bulunan kişiyi kaymakam ikna etti

Eskişehir'de intihar girişiminde bulunan kişiyi kaymakam ikna etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 22:21 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, bir şahıs çevreyolu üzerine konulan trafik yön levhasının üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis, yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki levha üzerine çıkan şahsı ikna edemeyince, yardıma muhtaç olduğu belirten şahıs için Tepebaşı Kaymakam Erdinç Yılmaz olay yerine gelip, ‘yardım sözü’ vererek şahsı indirdi.

Olay Eskişehir-Ankara karayolu üzeri, Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı yanında yaşandı. Alınan bilgilere göre; yardıma muhtaç olduğu öne sürülen Hasan İ. (28), saat 17.30 sıralarında Eskişehir-Ankara çevreyoluna geldi. Burada yol üstüne konumlandırılan yaklaşık 5 metre yükseklikteki trafik yön levhasına çıkan şahıs, atlamak istedi.

POLİS İTFAİYE MERDİVENİYLE ŞAHSIN YANINA ÇIKTI

Hasan İ.’yi gören çevredekiler durumu polis, 112 Acil Sağlık ve Eskişehir İtfaiyesi ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden ekipler, 3 şeritli yolun 2 şeridini kapatarak güvenlik önlemi aldı. Ardından yol üzerine atlama yatağını hazırlanarak bir polis, bir itfaiye eri merdivenle şahsın bulunduğu yere çıktı. Burada Hasan İ.’yi ikna etmeye çalışan ekip, ilk hamlesinde başarılı olamadı. Daha sonra para yardımı istediğini söyleyen şahsa, polis cüzdanındaki parayı çıkarak inmesi halinde kendisine vereceğini söylese de Hasan İ., yine ikna olmadı.

KAYMAKAM, İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN ŞAHSI UZUN UĞRAŞLAR SONUCU İKNA ETTİ

Ardından Hasan İ.’yi ikna edemeyen polis ekipleri, ‘Ne istiyorsun’ diye sordu. Şahıs, yardıma muhtaç olduğunu ve kaymakamlıktan yardım istediğini belirtti. Ekipler, kendisine yardımcı olacaklarını ve kaymakamlığa bizzat götüreceklerini söyleseler de, Hasan İ. yine ikna olmadı ve kaymakamın gelmesini istedi. Bir süre sonra olay yerine gelen Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, hemen şahıs ile iletişime geçti. Aşağı inmesi halinde kendisine yardım edeceğine söz veren Kaymakam Yılmaz, havanın soğuk olduğunu daha fazla durmamasını söyledi. Hasan İ., yine ikna olmayınca Kaymakam Yılmaz bu kez itfaiye aracının üstüne çıkarak sesini duyurmaya çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren karşılıklı konuşma sonunda Hasan İ. bu kez ikna olarak polis ve itfaiye ekiplerince aşağı indirildi.

Aşağı indirilen Hasan İ.’ye yardım edeceğine tekrar söz veren Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, şahsın hastane kontrolünün ardından Tepebaşı Kaymakamlığına getirilmesini istedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir intihar girişimi Erdinç Yılmaz

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