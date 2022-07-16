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Eskişehir'de kafede ilginç espri: 'Ne içsem' diyen müşteriler "Zıkkım için" yanıtını alıyor

16.07.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de bir kafenin muz aroması ağırlıklı özel olarak hazırlayıp ’zıkkım’ ismini verdiği sıcak içecek vatandaşlardan yoğun talep görmeye başladı.

Eskişehir'de kafede ilginç espri: 'Ne içsem' diyen müşteriler "Zıkkım için" yanıtını alıyor

Porsuk Bulvarı’nda bulunan bir kafe, yaptığı karışıma zıkkım adını verdi. Muz aromasının ağırlıkta olduğu içecek sıcak olarak tüketiliyor. İçeceği lezzetinden daha çok ismi ön plana çıkarıyor. Sipariş verenlerin neredeyse hepsi, menüde zıkkım ismini merak edenlerden oluşuyor. Tadını sevenler daha sonraları tekrar bu içeceği tatmak için bu kafeye geliyor.

‘BUGÜN NE İÇSEM?’ DİYE SORAN MÜŞTERİLERE ‘ZIKKIM İÇİN’ DİYEREK ESPRİLİ BİR CEVAP VERİYORLAR

İşletme Müdürü Muhammed Aladağ, içeceğin Eskişehir’de sadece kendilerinde olduğunu ve sırrını sakladıklarını belirtti. Esprilere konu olan içeceğe olan talebin yoğun olduğunu belirten Aladağ, “Bu, 1996 yılında, çalışanların kendileri için hazırladıkları bir içecekti. Daha sonra müşterilerimize de ikram etmeye başladık. İsmi ise biraz daha esprili olsun diye zıkkım oldu. ‘Bugün ne içsem?’ diye soran müşterilerimize ‘Zıkkım için’ diyerek, hem esprili bir cevap verip hem de ürünümüzü tavsiye ediyoruz. Tutulan bir ürünümüz, içerisinde muz aroması yoğunlukta, fakat içinde farklı içecekler de var. Neler olduğunu söylemiyoruz. Bu ürün bize özel bir içecek” diyerek ürün hakkında konuştu.

(İHA)

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