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Eskişehir'de kan donduran olay: Kız arkadaşı koşarak yanına geldi ama...

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 17:08 | Son Güncelleme

Eskişehir'de akşam saatlerinde Porsuk Çayı kenarında yürürken kız arkadaşına laf atan kişiyi göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de kan donduran olay: Kız arkadaşı koşarak yanına geldi ama...

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda akşam saatlerinde Porsuk Çayı kenarında yürüyen Murat Alaağaç (36) ile Y.T, O.A, E.B. ve I.K. arasında kız arkadaşa laf atma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, O.A. (17) yanında bulunan bıçakla kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle Murat Alaağaç'ı (36) göğsünden bıçakladı.

Murat Alaağaç, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesine kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek failleri yakalamak için çalışma başlattı. Olayın şüphelisi olduğu tespit edilen O.A. ve Y.T. (18), yakalanarak gözaltına alındı. Kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle Alaağaç'ı bıçaklayan O.A., adliyeye sevk edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Porsuk Çayı cinayet laf atma kavgası

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