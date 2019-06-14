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Eskişehir'de kanlı infaz! Kahreden haber geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 18:18 | Son Güncelleme

Eskişehir'de uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü.

Eskişehir'de kanlı infaz! Kahreden haber geldi

Dün gece saatlerinde Büyükdere Mahallesi Serpil Sokak'ta kullandığı 34 AL 6029 plakalı otomobilde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Murat İlkay Özcan, tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kurtarılamadı.

4'Ü YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliden 4'ünü yakaladı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan polis, 1 şüphelinin yakalanması için kent genelindeki arama çalışmalarını sürdürüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir silahlı saldırı infaz

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