HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eskişehir'de katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Eskişehir'de katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

11.12.2024 00:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'de katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza, Eskişehir-Afyonkarahisar karayolu Seyitgazi ilçesi Karaören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Çetin idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Nermin Demir idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

4 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler tarafından yapılan incelemede, her iki araç sürücüsünün ve Ömer Çetin’in kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Ummuhan Çetin’in ve Ramazan Koçak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer otomobilde yolcu olarak bulunan U.Z.D. ve İ.D. ise yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ölenlerin cenazeleri otopsi işlemleri içine Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir kaza
En Çok Okunan Haberler
'Asgari ücret zammı için yüzde 25 diyecekler Erdoğan devreye girecek' diyerek son rakamı verdi!

'Asgari ücret zammı için yüzde 25 diyecekler Erdoğan devreye girecek' diyerek son rakamı verdi!

Anadolu Sigorta'dan sonra HGS de hacklendi! Bitcoin adresi verip 25 bin dolar istendi

Anadolu Sigorta'dan sonra HGS de hacklendi! Bitcoin adresi verip 25 bin dolar istendi

CNN TÜRK canlı yayınında o anlar gündem oldu!

CNN TÜRK canlı yayınında o anlar gündem oldu!

Terör örgütü YPG'ye soğuk duş: Oradan da çekildiler! İsrail'den yardım istediler

Terör örgütü YPG'ye soğuk duş: Oradan da çekildiler! İsrail'den yardım istediler

Lüks araçla kaza yaptı, ilk iş plakaları sökmek oldu! Kafa karıştıran kazada araç CHP'li milletvekiline ait çıktı

Lüks araçla kaza yaptı, ilk iş plakaları sökmek oldu! Kafa karıştıran kazada araç CHP'li milletvekiline ait çıktı

Marmaray'da arıza! Seferler durduruldu, açıklama geldi

Marmaray'da arıza! Seferler durduruldu, açıklama geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.