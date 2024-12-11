Eskişehir'de katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza, Eskişehir-Afyonkarahisar karayolu Seyitgazi ilçesi Karaören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Çetin idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Nermin Demir idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

4 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede, her iki araç sürücüsünün ve Ömer Çetin’in kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Ummuhan Çetin’in ve Ramazan Koçak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer otomobilde yolcu olarak bulunan U.Z.D. ve İ.D. ise yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ölenlerin cenazeleri otopsi işlemleri içine Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır