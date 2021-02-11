HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eskişehir'de kedilerde 'kedi koronavirüsü' görülmeye başlandı

Eskişehir'de kedilerde 'kedi koronavirüsü' görülmeye başlandı

11.02.2021 11:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Eskişehir'de kedilerde 'kedi koronavirüsü' görülmeye başlandı

Eskişehir'de sahipsiz sokak kedilerinde, insana geçmeyen ve bulaşıcı özelliğe sahip 'kedi koronavirüsü' olarak bilinen Feline Enfeksiyoz Peritonit (FİP) görülmeye başlandı. Tedavisi olmayan hastalık nedeniyle salgın endişesi yaşanırken, hayvan barınakları ile özel kliniklerde karantina odaları hazırlandı.

Eskişehir’de önceki dönemlerde yılda 1 kez sahipsiz sokak kedilerinde görülen ölümcül ve bulaşıcı Feline Enfeksiyoz Peritonit (FİP) son günlerde sıkça görülmeye başlandı. FİP’in kediler arasında hızla yayılmasından endişe edilirken, bilinen bir tedavisinin de olmadığı belirtildi. Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Geçici Hayvan Bakımevi Veteriner Hekimi Turgay Cinkaya, hasta olan ve hasta olduğundan şüphelenilen sokak kedilerinin bu ölümcül hastalığın yayılmaması için karantinaya alınması ve sağlıklı kedilerle temaslarının kesilmesi gerektiğini söyledi.

‘ÇOK SAYIDA VAKA VAR’

FİP’in, koranavirüs familyasından mutasyon sonucu ortaya çıktığının düşünüldüğünü ifade eden Cinkaya, “Feline enfeksiyoz peritonit dediğimiz, koronavirüsün mutasyonu sonucu şekillendiğini düşündüğümüz bir virüsle karşı karşıyayız. Önceki yıllarda vaka çok sınırlı sayıdayken, bu yıl karşımıza çok sayıda çıkıyor. Genel itibarı ile koronavirüs enfeksiyonu kedilerde sadece sindirim sisteminde enfeksiyona sebep olur ki bu mutasyon sonucunda Feline Enfeksiyoz Peritonit, hayvanların dışkıları ile diğer kedilerin ağız yolu ile alması ya da aynı ortamda bulunan kedilerin solunum yolu ile teması sonucunda diğer hayvanları enfekte ediyor. Sistemik bir enfeksiyondur, sadece sindirim sistemini etkilemiyor. Karaciğeri, solunum sistemini, sindirim sistemini, böbrekleri, sinir sistemini ve göz de dahil olmak üzere pek çok organı etkileyen oldukça sistemik, viral bir enfeksiyon” dedi.

e94d301eda0cf2a7109700ebe23ca24d

VİRÜSLÜ KEDİ 10 GÜN YAŞIYOR

Hastalığın kedilerde 10 günde ölümcül sonuçlar doğurduğunu ifade eden Cinkaya, “Gelişme döneminde olan kedilerde gelişme geriliği, yavaş yavaş kilo kaybetme, sinirsel semptomlar, koordinasyon bozukluğu, ilaçla ve antibiyotik tedavisi ile düşmeyen ve kontrol altına alınamayan ateş, dokularda nodüller oluşturan ve genel anlamda tedavisi olmayan bir hastalıktır. Sağlık Bakanlığı tarafından izin verilmiş, şu an uygulanan bir tedavisi yok. Biz bu tip şüpheli ve temaslı kedilerimizi kontrol altına almaya ve vakanın salgın haline gelmesini önleme yönünde çalışmalar yapıyoruz. Ne yazık ki abdominal basıncı biraz düşürüp hayvana daha rahat yaşama olanağı sağlamak dışında şu an yapabileceğimiz hiçbir şey yok ve çoğunda da ölümle karşı karşıya kalıyoruz. Bize geldiği pozisyondan sonra yaklaşık bir hafta 10 günlük yaşam zamanları kalıyor” şeklinde konuştu.

‘İNSANLARA BULAŞMYOR AMA İHTİMALİ VAR’

Veteriner Hekim Turgay Cinkaya da sokak hayvanlarının kalabalık ortamda beslendiği için bir salgın tehlikesi olduğunu söyledi. Hastalığın şu anda insana bulaştığına dair bilimsel bir veri olmadığını ifade eden Cinkaya, “Sokak hayvanları kalabalık ortamlarda beslendiği için genel olarak hayvanlar aynı mama kaplarından yemek yiyorlar, aynı kaptan su içiyorlar, aynı barınaklarda yaşıyorlar. Buralarda gerekli temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılmadığı takdirde, herhangi birisinin FİP pozitif ya da şüpheli olması durumunda bütün kedilere bunu bulaştıracak. Onun dışında hamile olduğu düşünülerek tutulan kedilerin FİP olması durumunda yine aynı şekilde çok hızlı bir yayılma durumu söz konusu olacak. Bize getirilen kediler, dışarıdan bakıldığında birkaç gün içerisinde doğuracak pozisyonda oluyor. Biz bunun muayenesini yaptığımızda kedinin hamile olmadığını ve vakamızın FİP olduğunu tespit ediyoruz. Evlerinde kedi besleyenler kedilerini dışarıya çıkartıyorlarsa ve bir şekilde sokak kedileri ile aynı alanlarda bulunuyorlarsa tabii ki risk vardır. Şu aşamada insanlara bulaştığına dair net bir çalışma yok ama sonuçta virüs. İleride bulaşabilir mi? Evet, ihtimal vardır” dedi.

873515c62bce8ded41fb84e2e9c27521

Kentteki sokak kedilerinde sık görülmeye başlayan ölümcül hastalık nedeniyle Geçici Hayvan Bakımevi ve özel hayvan kliniklerinde karantina odaları hazırlandı. Virüslü ya da temaslı olduğu değerlendirilen kediler, yapılan incelemelerin ardından karantinaya alındı. Veteriner hekimler koruyucu kıyafetle karantinadaki kedileri muayene ederek kontrolden geçiriyor. Odunpazarı Belediyesi tarafından da ilçede bulunan kedi evleri salgın tehlikesine karşı dezenfekte edildi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıfır kilometre olarak aldığı lüks aracının kapısı farklı çıktı Sıfır kilometre olarak aldığı lüks aracının kapısı farklı çıktı
Selçuk Tepeli'den Enis Berberoğlu için çok sert sözlerSelçuk Tepeli'den Enis Berberoğlu için çok sert sözler
İslam'daki 32 farz nedir, anlamları nelerdir?İslam'daki 32 farz nedir, anlamları nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Küvet sahnesiyle olay olmuştu! RTÜK'ten ceza geldi

Küvet sahnesiyle olay olmuştu! RTÜK'ten ceza geldi

Eşiyle arkadaşını birlikte sandı, sonrası korkunç

Eşiyle arkadaşını birlikte sandı, sonrası korkunç

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Trump'ı zora sokacak video

Trump'ı zora sokacak video

Gram altında orta vadede hedef 485 TL!

Gram altında orta vadede hedef 485 TL!

İndirim yapmayan kadın dönerciyi bıçakladı!

İndirim yapmayan kadın dönerciyi bıçakladı!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Diğer Haberler

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Üç aylar ne zaman başlıyor 2021? 3 aylar ne zaman giriyor? İşte üç ayların başlangıcı

Üç aylar ne zaman başlıyor? Sayılı günler kaldı

Koronavirüs aşısında ikinci doz uygulaması bugün başladı

Bakan Koca duyurmuştu! Bugün başladı

Selçuk Tepeli'den Enis Berberoğlu için çok sert sözler: Suç işliyorsun

Selçuk Tepeli'den Enis Berberoğlu için çok sert sözler

Sakarya'da deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Sakarya'da korkutan deprem

İstanbul’da barajlar son 6 ayın zirvesinde

Sevindiren görüntü! Son 6 ayın zirvesinde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.