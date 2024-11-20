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Eskişehir'de komşuların temizlik kavgası kanlı bitti! 68 yaşındaki adam, 13 yaşındaki çocuğu karnından bıçakladı

20.11.2024 01:06
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Eskişehir’de apartman temizliği nedeniyle komşular arasında çıkan kavga kanlı bitti. 68 yaşındaki bir kişi, komşusunun 13 yaşındaki çocuğunu karnından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Eskişehir'de komşuların temizlik kavgası kanlı bitti! 68 yaşındaki adam, 13 yaşındaki çocuğu karnından bıçakladı

Olay, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi İzgü Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerindeki bir apartmanda, temizlik meselesi yüzünden komşular arasında tartışma çıktı.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU KARNINDAN BIÇAKLADI

Önceden de aidat ödemesi tartışma nedeniyle husumetli olduğu iddia edilen iki ailenin arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada, 68 yaşındaki Yunus E., 13 yaşındaki T.P. isimli çocuğu karnından bıçakladı.

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HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Karnından bıçaklanarak ağır yaralanan 13 yaşındaki T.P., 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan 13 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, 13 yaşındaki komşusunu bıçaklayan Yunus E.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir kavga
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